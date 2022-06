Analytici: ČNB kvůli inflaci v červnu opět výrazně zvýší úrokové sazby

Praha - Překvapivě vysoká inflace v květnu povede k dalšímu výraznému zvýšení úrokových sazeb České národní banky (ČNB), a to minimálně o 0,75 procentního bodu. Většinou ale ekonomové odhadují růst sazeb o jeden procentní bod i více. Základní úroková sazba nyní činí 5,75 procenta. Tahounem květnové inflace bylo především zdražování potravin. Ceny by přitom měly růst dále a inflace by měla kulminovat ve třetím čtvrtletí až kolem 17 procent, odhadují ekonomové. Podle některých se tak zvyšuje pravděpodobnost, že se ekonomika dostane do recese.

Spotřebitelské ceny v Česku v květnu meziročně stouply o 16 procent, růst tak dále zrychlil z dubnových 14,2 procenta, oznámil dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Nadále se zvyšovaly zejména ceny bydlení, potravin a pohonných hmot. Inflace tak zůstává nejvyšší od prosince 1993, kdy se ceny meziročně zvýšily o 18,2 procenta. Proti předchozímu měsíci spotřebitelské ceny v květnu podle ČSÚ stouply o 1,8 procenta. Ekonomové počítali v květnu s inflací pod 16 procenty.

Naposledy bankovní rada ČNB zvýšila úrokové sazby na počátku května, a to o 0,75 procentního bodu. Základní úroková sazba tak stoupla na 5,75 procenta a takto vysoko byla naposledy v roce 1999. Zároveň šlo o šesté nadstandardní zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou. Další měnové jednání rady ČNB se uskuteční ve středu 22. června.

"Inflace by měla kulminovat na začátku třetího čtvrtletí kolem 17 procent a následně velmi pozvolna zpomalovat. Po celou druhou polovinu letošního roku je však nutné počítat s meziročním růstem cenové hladiny velmi výrazně nad deseti procenty. V souhrnu za celý letošní rok lze očekávat růst inflace v rozmezí mezi 14 až 15 procenty, vysoké ceny se tak budou negativně promítat do slabší spotřeby domácností. Pravděpodobnost hospodářské recese se jednoznačně zvyšuje," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Podle něj vysoká květnová inflace v kombinaci s obměnou bankovní rady ČNB vytvářejí pro centrální bankéře prostor pro poslední razantní zvýšení úrokových sazeb na konci června, a to minimálně o jeden procentní bod.

"Vrcholu by meziroční inflace mohla podle našeho odhadu dosáhnout v létě nad 17 procenty. Za celý letošní rok pak aktuálně čekáme růst spotřebitelských cen zhruba o 15 procent. Centrální banka bude podle nás muset reagovat dalším výrazným nárůstem sazeb. V červnu tak čekáme zvýšení repo sazby minimálně o jeden procentní bod, alespoň na 6,75 procenta," odhaduje i ekonom Komerční banky Martin Gürtler. Zvýšení sazeb minimálně o jeden procentní bod čeká v červnu i hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht očekává vrchol inflace mezi 16,5 až 17 procenty v červnu nebo červenci s tím, že i podle něj ČNB bude muset znovu výrazněji zvýšit sazby, minimálně o 0,75 procentního bodu.

"Pro ČNB jsou dnešní čísla výrazným proinflačním rizikem. Dalším je viditelně slabší koruna a také vyšší inflace v eurozóně a pravděpodobně i rychlejší růst sazeb Evropské centrální banky. Předpokládám, že v červnu bankovní rada rozhodne o zvýšení sazeb o jeden procentní bod až 1,25 procentního bodu do blízkosti sedmi procent. Bankovní rada v novém složení pak bude držet sazby stabilní, ale pravděpodobně nebude apriori vylučovat jejich další nárůst," odhaduje hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Inflace se blíží vrcholu i podle hlavního ekonoma Creditas Petra Dufka. "Nové ceníky energií se totiž do výsledných cen propisují postupně, takže ono násobné zdražení plynu a elektřiny v inflaci rozhodně zcela vidět ještě není. Inflace výrazně překonala prognózu ČNB, takže stávající bankovní rada nemusí dlouze hledat argumenty pro další skokové zvýšení úrokových sazeb," uvedl.

Rovněž hlavní ekonom společnosti Fondee a bývalý člen bankovní rady ČNB Pavel Štěpánek nebo hlavní ekonom Deloitte David Marek očekávají, že rada ČNB na svém dalším zasedání nebude mít jinou možnost než opět razantně reagovat. "Nadmíru zajímavé potom bude jednání bankovní rady na začátku srpna v obměněném složení. To může výrazně napovědět, zda ČNB bude pokračovat v současném kurzu, nebo změní svou strategii," upozornil Marek.

"Z pohledu ČNB jsou květnová data jasný signál pro další zvýšení úroků na zasedání bankovní rady koncem června. Pro červnové zasedání očekávám zvýšení základní úrokové sazby o tři čtvrtiny procentního bodu anebo i více. Debata o možném dalším zvýšení úrokových sazeb bude pro ČNB horkým tématem i na srpnovém zasedání, kdy bude bankovní rada zasedat již v novém personálním složení," uvedl i hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Sazby ČNB se tak podle něj blíží svému vrcholu. "Ve světle čerstvých čísel o inflaci ale zdaleka není jasné, zda tento vrchol bude dosažen již na červnovém zasedání bankovní rady anebo až v průběhu letošního druhého pololetí," dodal.