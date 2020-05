Analytici: ČEZ si ve čtvrtletních výsledcích meziročně polepšil

Praha - Energetická společnost ČEZ si navzdory celosvětové pandemii koronaviru meziročně polepšila ve výsledcích za první čtvrtletí roku. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Důvodem jsou podle nich především vyšší prodejní ceny elektřiny proti roku 2019. Loni utržila společnost za první tři měsíce roku 51,8 miliardy korun a dosáhla čistého zisku 8,3 miliardy korun. Letos očekávají analytici za stejné období tržby mezi 55 až 60 miliardami korun a čistý zisk přinejmenším přes deset miliard korun. Firma oznámí výsledky v úterý.

Analytik Fio banky Jan Raška uvedl, že ČEZ jakožto energetická firma, která je součástí základní infrastruktury státu, by měla být současnou koronavirovou krizí zasažena daleko méně než firmy z jiných sektorů. "ČEZ bude letos, počínaje prvním kvartálem, profitovat z dalšího meziročního růstu prodejních cen silové elektřiny. Po loňském zhruba 15procentním navýšení realizační ceny přichází další zhruba 18procentní nárůst. ČEZ by měl mít většinu své letošní produkce prodánu za ceny pohybující se kolem 45 eur za megawatthodinu," řekl Raška.

Podle analytika České spořitelny Petra Bártka by měla mít karanténa dopad především na objemy v oblasti distribuce a prodeje koncovým zákazníkům. "Spotřeba elektřiny v ČR podle našich výpočtů v prvním čtvrtletí klesla o necelé jedno procento, což by mělo mít dopad do provozního výsledku okolo 100 až 200 milionů korun, tedy do jednoho procenta," uvedl Bártek. Více se podle něj dopady pandemie projeví až ve druhém čtvrtletí, záležet bude na rychlosti oživení ekonomiky v květnu a červnu. "Zatím očekáváme, že ČEZ potvrdí svůj celoroční výhled očištěného zisku ve výši 21 až 23 miliard korun s možným mírným zúžením rozmezí směrem dolů," dodal.

Analytik Patria Finance Martin Cakl očekává, že managementem firmy bude zachován také letošní cíl provozního zisku EBITDA, který ČEZ očekává mezi 63 až 65 miliardami korun. "Jistým potvrzením kondice firmy je i rozhodnutí o navrhovaném vyplacení dividendy na úrovni 34 korun na akcii, tedy 95 procent loňského čistého zisku," uvedl Cakl. Záměr vyplatit dividendu v této výši oznámilo vedení ČEZ v polovině dubna. Z předloňského zisku vyplatil loni ČEZ akcionářům dividendu 24 korun za akcii před zdaněním, nejnižší za 12 let.

Mírně optimističtější než konsenzus trhu jsou podle analytika Bohumila Trampoty odhady analytiků Komerční banky. "V prvním čtvrtletí očekáváme meziroční růst tržeb o 15,3 procenta na 59,8 miliardy korun. Výroba elektřiny by měla vzrůst na 17 terawatthodin (TWh). Předpokládáme, že vyšší objem a vyšší realizovaná cena elektřiny převáží růst nákladů na palivo, emisní povolenky a materiál," uvedl. Zisk EBITDA očekáváme na hranici 23 miliard korun a čistý zisk 11 miliard korun, doplnil Trampota.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem firmy je stát, který drží přes ministerstvo financí 70 procent akcií. Aktuálním tématem ve spojitosti s firmou zůstává mimo jiné plánovaný nový blok dukovanské jaderné elektrárny. Vláda na konci dubna přijala návrhy dvou smluv mezi vládou a ČEZ o stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech pro jednání o notifikaci s Evropskou komisí. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) tehdy uvedl, že o financování stavby chce mít kabinet jasno do konce května.