Analytici: Česká ekonomika je v nerovnováze, měnová krize ale nehrozí

Praha - Česká ekonomika je v současnosti sice v nerovnováze, měnová krize ale zemi v této chvíli nehrozí. Shodují se na tom analytici, které dnes oslovila ČTK. Japonská finanční skupina Nomura Holdings v pondělí označila Česko spolu s Maďarskem a Rumunskem za země ohrožené měnovou krizí, opírala se přitom o poměr devizových rezerv k dovozu, o výši krátkodobých úrokových sazeb a o stav rozpočtových a obchodních ukazatelů jednotlivých zemí.

"V principu lze souhlasit s tvrzením, že se česká ekonomika momentálně nachází ve významné nerovnováze. Nepřeceňoval bych ovšem urgenci, se kterou by hrozila měnová krize. Česká národní banka má momentálně k dispozici dostatek nástrojů, jak hrozbu takového scénáře včas identifikovat a případně odvrátit. K jeho naplnění by mohlo dojít pouze za předpokladu, že by ČNB zcela rezignovala na plnění svých povinností, což v tuto chvíli nepředpokládám," řekl dnes ČTK hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

"ČR má problém s obchodní bilancí, kterou výrazně ovlivňují vysoké ceny dováženého plynu a ropy. Nadšení nevyvolává ani hospodaření státu, nicméně země stále patří mezi nejméně zadlužené. Zcela absolutní převahu však ČR má, pokud jde o devizové rezervy, které jsou násobné třeba ve srovnání s Maďarskem," uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Pokud by se koruna skutečně dostala pod tlak, bylo by to podle něj kvůli všeobecné averzi k rizikovějším aktivům na trhu.

Hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň na twitteru upozornil, že nelze srovnávat situaci Česka například se Srí Lankou, kterou letos měnová krize postihla. "Neplatí, že jsme jako letošní Srí Lanka. Její stát se zadlužil v dolarech, který letos zpevnil. Vláda tak nemá na splátky, tedy měnová krize. Česko je v eurech zadluženo málo, v dolarech téměř vůbec," uvedl. Podle Bartoně model Nomury dobře předvídal měnové krize v 90. letech, kdy ekonomiky ovlivňovaly zejména poptávkové faktory, v současnosti ale mají dominantní vliv faktory na straně nabídky.

Nomura uvedla, že se zranitelnost měn rozvíjejících se trhů nyní nachází na nejvyšší úrovni za více než 20 let. Analytici Nomury napsali, že měnové krize už zažil Egypt, Srí Lanka, Turecko a Pákistán. Upozornili přitom, že tyto země se stále potýkají s problémy.