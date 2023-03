Analytici čekají v únoru zpomalení inflace v ČR na 16,6 až 16,9 procenta

Praha - Tempo růstu cen v Česku se v únoru proti lednu snížilo, zejména kvůli tomu, že ceny energií už narazily na cenové stropy. Zdražování v únoru táhly hlavně potraviny, shodují se analytici oslovení ČTK. Podle jejich odhadu byla únorová meziroční inflace mezi 16,6 a 16,9 procenta. V lednu inflace byla 17,5 procenta. Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní údaje o únorové inflaci v pátek.

"Se skončením úsporného tarifu ceny elektřiny v lednu skokově vzrostly a dostaly se velmi blízko k cenovému stropu. Pro únor a následující letošní měsíce, během kterých je cenový strop aktivní, tak ze strany energií nezbývá moc prostoru k dalšímu proinflačnímu impulsu," uvedli analytici Raiffeisenbank. Meziroční inflaci odhadují na 16,6 procenta.

Stejný odhad má i hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. "Meziroční míra inflace v únoru vykáže znatelný pokles. Bude se jednat do značné míry o důsledek vývoje na trhu s energiemi, které již z velké části zdražily až na vládní cenové stropy, a dále tudíž nemají prostor k růstu. I ve většině ostatních oddílů máme již za sebou novoroční přecenění a není tak důvod očekávat dramatický vývoj. Problematickou kategorií patrně zůstanou potraviny, ovšem ani ty nezopakují enormní cenový růst z ledna," řekl. Upozornil také, že meziroční srovnání už ovlivní začátek inflační vlny loni v únoru.

Analytici Komerční banky (KB) očekávají únorovou meziroční inflaci 16,9 procenta. "S výjimkou potravin by se měl meziroční růst cen snížit u všech hlavních položek spotřebního koše. Odeznívání inflace by mělo pokračovat i v dalších měsících, pravděpodobně však pouze pozvolným tempem. To může předznamenávat i překvapivě silný a plošný růst výrobních cen za leden," uvedli.

Podle analytiků KB zůstane inflace po většinu roku dvouciferná a v celoročním průměru přesáhne deset procent. Česká národní banka odhaduje pro letošní rok inflaci 10,8 procenta, ministerstvo financí 10,4 procenta.

V lednu inflace dosáhla 17,5 procenta, zrychlila z prosincových 15,8 procenta. Podle odborníků bylo za zrychlením tempa růstu cen zejména zdražení energií po konci úsporného tarifu a přechodu na cenové stropy.