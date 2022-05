Analytici: Březnová průmyslová výroba si vedla lépe, než se čekalo

Praha - Březnová průmyslová výroba si vedla lépe, než se čekalo, shodli se analytici oslovení dnes ČTK. Předpokládalo se totiž, že válka na Ukrajině, související výpadky v dodávkách, tlak na růst nákladů a obecně vysoké nejistoty vyústí do poklesu výroby. Navzdory lepšímu březnovému výsledku je ale podle nich výhled do dalších měsíců stále ve stínu nejistot a skepse. Český průmysl v březnu meziročně rostl o 0,4 procenta, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Do kladné bilance se vrátil po únorovém poklesu o 0,3 procenta.

"Válečný konflikt na Ukrajině a sankce proti Rusku budou pro nejbližší měsíce znamenat novou situaci ve smyslu zhoršení na straně průmyslové výroby, objednávek i exportů jak v české ekonomice, tak obecně napříč Evropou," uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč. To je již patrné na březnových číslech z Německa, kde meziměsíčně výrazně klesla jak průmyslová výroba, tak exporty a nové průmyslové objednávky. Pokračující růst hodnoty nových zakázek v průmyslu je podle něj třeba vnímat optikou výrazného růstu cen spíše než růstu skutečného objemu zakázek.

Hlavní přítěží výkonu průmyslu zůstala výroba aut a navazující výroba pryží a plastů, které obojí vykazují dlouhodobý meziroční pokles, doplnil analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Opětovné citelné snížení produkce motorových vozidel nebylo překvapující s ohledem na vysokou základnu i dříve zveřejněná čísla, která ukázala více než pětinový meziroční pokles počtu vyrobených osobních aut. Valná většina ostatních průmyslových odvětví v březnu meziročně zvyšovala svoji výrobu, dodal.

Celkový průmyslový výstup se nyní nachází přibližně na úrovni z počátku roku 2020, tedy těsně před příchodem pandemie, upozornil analytik společnosti Cyrrus Vít Hradil. Vyhlížené silné odražení ode dna a dohánění předchozích výpadků se tak podle něj stále nekoná. Varovný je výkon automobilového odvětví, které zůstává významně utlumeno a stahuje s sebou dolů i sektory bezprostředně na něj navázané, podotkl.

I když dosavadní výsledky průmyslu vyznívají pozitivně, stávající problémy firem přetrvávají, míní analytik banky Creditas Petr Dufek. Od průmyslu proto podle něj zatím nelze očekávat, že by výrazně zbrzdil nadcházející útlum ekonomiky. Velkou vzpruhu může přinést zlepšení zásobování automobilového průmyslu, které ovšem zůstává zatím nejisté, poznamenal.