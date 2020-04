Analytici: Banky úročení spořicích účtů ani hypoték zatím neměnily

Praha - Úroky u spořicích účtů bank se i přes snižování sazeb České národní banky stejně jako úroky u hypotečních úvěrů zatím nehýbou a jsou na podobných úrovních jako v únoru. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Nejlepší sazby spořícího účtů bez akčních nabídek se pohybují kolem 1,6 procenta a průměrný úrok hypoték je kolem 2,4 procenta.

"Banky se snižováním úroků vyčkávají, jelikož zatím nikdo neví, jaké náklady s sebou pro ně ponesou nařízení vlády," řekl ČTK úvěrový specialista společnost 4fin David Krůta. Malé banky se budou podle něj v krátkém horizontu snažit snížit úroky, aby si 'ukradly' část tržního podílu. Velké banky mají hodně klientů a budou se snažit vyčkávat se snížením sazeb, aby předešly refinancování starších úvěrů, dodal.

Úrokové sazby na terminovaných vkladech spadly skoro na minimum během pár dní, upozornil úvěrový specialista realitní společnosti Bidli Daniel Horňák. Většina bank tak podle něj reagovala na prudké snížení základní úrokové sazby ČNB. Na spořicích účtech se zatím toto snížení neprojevilo, nicméně v nejbližších týdnech očekává korekci směrem dolů i zde.

"Banky nyní řeší situaci s moratoriem, personální a provozní otázku z důvodu karantény či práce z domova a potřebu převést co nejvíce části procesu do režimu online. Takže změnu úrokových sazeb u úvěrů zatím nikterak nepromítly," doplnila analytička Partners Lucie Drásalová. ČNB sice základní sazbu již dvakrát snížila, ale pro koncového klienta to zatím nemělo dopad. Jakmile se situace uklidní, je podle ní možné, že banky budou své sazby na úvěrech korigovat.

Úrokové sazby hypotečních úvěrů jsou zatím víceméně beze změny, souhlasil Horňák. Banky vyčkávají na počty klientů s odkladem splátek a kvůli tomu se část výsledné úrokové sazby, riziková marže, bude razantně zvedat. "Snížení sazeb u hypoték se tak vůbec nemusíme dočkat, neboť levnější zdroje nahradí riziková přirážka z důvodu očekávání spousty úvěrů v selhání," podotkl.