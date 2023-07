Amsterodamské letiště kvůli počasí zrušilo 300 letů, včetně spojů s Prahou

Amsterodam/Praha - Amsterodamské letiště Schiphol dnes ráno zrušilo asi 300 letů. Důvodem je silný vítr, který vedle letecké dopravy narušil i tu železniční. Úřady vyzvaly lidi, aby zůstali doma, informovala nizozemská tisková agentura ANP. Rušení letů se dotklo i spojů mezi Amsterodamem a Prahou.

Letiště v úterý varovalo, že zruší mezi 09:00 a 11:00 SELČ veškeré odlety a přílety kvůli očekávané kombinaci silných poryvů větru, deště a špatné viditelnosti. Později upozornění aktualizovalo a uvedlo, že letecký provoz bude omezen až do 15:00 SELČ a že je nutné počítat s rušením nebo zpožděním všech letů, tedy jak příletů, tak odletů.

Podle internetových stránek pražského letiště byly dnes dopoledne zrušeny dva páry spojů. Jedním byl let společnosti KLM s příletem z Amsterodamu v 08:10 a s odletem do Amsterodamu v 08:40. Druhým pak let společnosti easyJet, který měl do Prahy přiletět v 8:35 a odletět v 9:05.

Kvůli počasí také železniční společnost NS zastavila veškerou vlakovou dopravu na severu Nizozemska.

Při západním větru, který má nyní foukat, mohou letadla obvykle přistávat na drahách Oostbaan a Buitenveldertbaan. Očekávaná kombinace silných poryvů větru, deště a špatné viditelnosti ale znamená, že přistání na Oostbaan nebude z bezpečnostních důvodů možné. Dráha Buitenveldertbaan je v údržbě.