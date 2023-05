AMSP ČR: Vláda by měla zachovat daňové zvýhodnění benefitů či zdanit tiché víno

Praha - Zachovat daňové zvýhodnění volnočasových benefitů, uvalit spotřební daň na tiché víno nebo zrušit navýšení pojistného pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) o deset procent jsou některé z požadavků, které Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) uvedla v připomínkovém řízení k návrhu vládního konsolidačního balíčku na ozdravení veřejných financí. Vláda by podle asociace měla také uvážit jiné způsoby narovnání státních výdajů a příjmů, jako je například zlepšení výběru daní či boj proti daňovým únikům. Ministerstva a další instituce mohou připomínky k vládnímu úspornému balíčku podávat do dnešní půlnoci.

Návrh na zrušení daňového zvýhodnění volnočasových benefitů by podle AMSP ČR ohrozil konkurenceschopnost českých firem a měl by negativní ekonomický dopad na provozovatele sportovišť, podnikatele v kultuře a další služby, u kterých si zaměstnanci volnočasové benefity vybírají. Firmy by je také přestaly svým pracovníkům poskytovat či by je výrazně omezily, uvedla dále asociace.

"Stát počítá s tím, že zrušením podpory benefitů uspoří 1,4 miliardy Kč. Nicméně přes 90 procent zaměstnavatelů avizuje, že v tomto případě benefity bez náhrady zruší. To znamená, že daňový výběr bude ve skutečnosti minimální," uvedla asociace v připomínkovém řízení.

Uvalení spotřební daně na tiché víno AMSP ČR odůvodňuje narovnáním trhu. "Hlavním smyslem je omezit spotřebu alkoholu a zajistit přehled na vstupu a výstupu v rámci výroby alkoholu tak, aby existoval jasný přehled o pohybu alkoholu, a zamezilo se tak černé ekonomice a daňovým únikům," stojí v připomínkách asociace. U vína by se podle ní také měla zrušit výjimka daňové uznatelnosti darů do 500 korun.

Asociace se dále staví proti zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) na točené pivo o 11 procentních bodů na 21 procent. Zrušením tohoto návrhu se podle ní zabrání tomu, aby se do Česka dováželo levné zahraniční pivo. Točené pivo by se mělo také přesunout do nové snížené sazby DPH ve výši 12 procent, uvedla asociace.

"Zejména pokud zohledníme strukturu českých restaurací a hospod, tak více než 50 procent z nich neprodává teplé jídlo a jejich příjem je z většiny závislý právě na prodeji piva a také dalších nápojů. V případě skokového přesunu DPH u točeného piva dojde k navýšení cen piva, a to přibližně o pět až sedm korun českých," upozornila asociace.

Navrhované zvýšení pojistného pro OSVČ o desetinu by podle AMSP ČR vedlo k úbytku podnikatelů. Nižší odvody také kompenzují mnohá podnikatelská rizika, stojí v připomínkách. "OSVČ za své chyby či škody ručí veškerým svým majetkem, naproti tomu zaměstnanec je chráněn zákoníkem práce v podobě maximálně 4,5násobku průměrné měsíční mzdy. OSVČ také nemá další výhody jako zaměstnanec, nikdo mu neproplácí dovolenou, ošetřovné, nemá nárok na stravenky a podobně," uvedla asociace.

Vláda by podle ní měla dále zachovat hranice příjmu, od kterého platí pracovníci s dohodou o provedení práce odvody na stávající úrovni, zrušit návrh na zvýšení minimálního vyměřovacího základu u OSVČ o 60 procent či daňové sazby při prodeji firem.