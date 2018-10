Bejrút - Nálety mezinárodní koalice v čele se Spojenými státy loni sice výrazně přispěly k vysvobození syrské Rakky z rukou teroristické organizace Islámský stát (IS), většina města je ale stále zdevastovaná bombardováním a koalice se dosud výrazně nepodílela na jeho rekonstrukci. S odkazem na dnešní sdělení organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI) o tom informovala agentura Reuters.

Asi 80 procent Rakky zůstává téměř rok po osvobození města v troskách a tisíce těl jsou stále pod sutinami, uvedla Anna Neistatová z AI.

"Je naprosto šokující, jak málo bylo v posledním roce uděláno pro to, aby se do Rakky vrátil život," uvedl Neistatová na tiskové konferenci v Bejrútu krátce poté, co se vrátila z Rakky.

"Vzhledem k tomu, že koalice má peníze na tak velmi, velmi drahou vojenskou operaci, tak by měla mít peníze na to, aby se zabývala následky," doplnila.

Rakka byla hlavním městem samozvaného Islámského státu. Loni ji ale z rukou radikálů dobyla arabsko-kurdská koalice podporovaná mezinárodními silami v čele se Spojenými státy.

Džihádisti dobytí Rakky ztížili tím, že se pohybovali mezi civilisty a páchali teroristické útoky v ulicích.

Když loni 17. října kurdští bojovníci strhli v Rakce poslední vlajku IS, celé čtvrti města byly v ruinách. "V Rakce bylo zcela zničeno 30.000 domů a dalších 25.000 jich bylo poškozeno," uvedla Neistatová.

Asi 2500 těl bylo podle ní vyhrabáno, přičemž většinu z nich tvoří civilisté, kteří zřejmě zemřeli při koaličních náletech. "Nikdo neví, co se stane s 3000 těly stále pod sutinami poté, co 31. října dojdou peníze na financování týmů, které je odkrývají," doplnila.

Koalice tvrdí, že pracuje na stabilizaci Rakky, nikoliv na její rekonstrukci.

"Asi tři miliony lidí byly osvobozeny, to je dobrá věc. Hodně toho bylo zničeno. Nemyslím si, že by problém byl v tom, že koalice nechce pomoci," uvedl mluvčí koalice plukovník Sean Ryan. Zdůraznil ale, že státy koalice nemohou spolupracovat s vládou syrského prezidenta Bašára Asada, která s jejich přítomností v Sýrii nesouhlasí.

V červnu AI uvedla, že koaliční nálety mohly být v rozporu s mezinárodním právem. To koalice odmítla a zdůraznila, že se při svých operacích snažila zabránit civilním ztrátám na životech a hodlá případy úmrtí transparentně vyšetřovat.

Hlavní prioritou obyvatel Rakky je podle Neistatové otevřít školy. Ty, které byly otevřeny, jsou podle ní často v domech poškozených válkou a jsou přeplněné.