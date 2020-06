Amiel přistoupil na nižší plat a zůstává trenérem Nymburka

Nymburk - Basketbalisty Nymburka povede nadále izraelský trenér Oren Amiel. S šestnáctinásobným českým mistrem prodloužil smlouvu i na příští sezonu, přestože mu klub kvůli dopadům pandemie koronaviru nabídl nižší plat, než měl dosud. U týmu zůstávají i asistent Aleksander Sekulič a kondiční kouč Ričardas Reimaris.

"Po vynikající sezoně, která bohužel skončila předčasně kvůli covidu-19, a vzhledem k nové situaci v basketbalovém světě jsem cítil odpovědnost zůstat a pokusit se dokončit to, co jsme začali. Zažíváme těžké časy, ale také je to výzva," uvedl Amiel v tiskové zprávě.

Do Nymburka přišel v roce 2010 jako asistent Ronena Ginzburga, nynějšího kouče české reprezentace. Hlavním trenérem dlouhodobě nejlepšího českého klubu se Amiel stal v roce 2017. V této sezoně devětačtyřicetiletý Amiel s týmem opět dominoval domácí soutěži a navíc sbíral úspěchy v Lize mistrů, v níž Nymburk vyhrál základní část. Play off by měl s ostatními čtvrtfinalisty dohrát v září na turnaji Final Eight.

"Jsme rádi, že jsme se s celým trenérským štábem domluvili na další spolupráci i přes snížený rozpočet a mohli jsme jim tak nabídnout pouze menší plat než v dosavadní sezoně," řekl výkonný ředitel klubu Ondřej Šimeček. "Navíc akceptovali, že rozpočet na hráče je také nižší. O to větší výzva trenéry čeká vzhledem k tomu, že cíle zůstávají stejné. Tedy získat český titul i pohár a také bojovat o co možná nejlepší umístění v Lize mistrů," dodal.