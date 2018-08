Abú Zabí - Americké síly zůstanou v Iráku tak dlouho, dokud to bude nutné, aby pomohly stabilizovat oblasti dříve ovládané Islámským státem (IS). Velikost těchto sil se ale může snížit. Podle agentury Reuters to dnes oznámil mluvčí mezinárodní koalice vedené USA, která si stanovila za cíl likvidaci IS.

"Budeme tam mít vojáky tak dlouho, dokud si budeme myslet, že jsou potřební," sdělil plukovník Sean Ryan na setkání s novináři. Přestože byl IS již vojensky poražen, je nyní podle amerického představitele zapotřebí usilovat o stabilizaci osvobozených oblastí.

Ryan ale nevyloučil, že by se počet amerických vojáků, kterých je nyní v Iráku 5200, mohl snížit. To podle něho závisí na tom, zda více lidí poskytnou další spojenecké země NATO. Odborníci jsou v Iráku potřeba zejména pro výcvik příslušníků irácké armády. NATO se už nyní na výcviku iráckých vojáků podílí, přímo v zemi například působí i čeští vojáci.

Ministři obrany NATO se v únoru dohodli, že jejich země se v Iráku více angažují. Nové výcvikové mise NATO v Iráku se první rok ujme Kanada a přispěje do ní 250 příslušníky svých ozbrojených sil.

Irák oficiálně oznámil vítězství nad IS v prosinci, pět měsíců po dobytí Mosulu na severu země.