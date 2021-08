Američtí vojáci se začali stahovat z kábulského letiště

Washington/Kábul - Armáda Spojených států zahájila stahování z kábulského letiště, kde v uplynulých dvou týdnech pokračovala evakuace cizinců i Afghánců prchajících před radikálním islamistickým hnutím Tálibán. Oznámil to dnes mluvčí Pentagonu John Kirby. Nejmenovaný americký činitel současně agentuře Reuters řekl, že počet amerických vojáků na letišti se snížil na méně než 4000 z původních 5800.

Washington už dříve oznámil, že američtí vojáci se z kábulského letiště zcela stáhnou k 31. srpnu. Přítomnost americké armády na letišti je z hlediska evakuací zcela klíčová.

Celkem 13 příslušníků amerických ozbrojených sil zemřelo ve čtvrtek u letiště společně s desítkami místních lidí po útoku teroristické skupiny Islámský stát.

Kirby podle agentury DPA dále uvedl, že armáda z bezpečnostních důvodů nebude uvádět přesné počty stahovaných vojáků z mezinárodního letiště. Vojáci se podle něj budou až do konce svého působení v Kábulu snažit evakuovat co nejvíce státních příslušníků západních zemí i spolupracujících Afghánců.

Situace na letišti zůstává po čtvrtečním krvavém útoku IS krajně napjatá. Povstalecké hnutí Tálibán v pátek večer uvedlo, že má pod kontrolou většinu vzdušného přístavu. Jeden z členů hnutí agentuře DPA sdělil, že americká armáda v noci na dnešek předala Tálibánu "dvě až tři" vstupní brány.

Pentagon tyto informace následně popřel a ústy svého mluvčího sdělil, že americká armáda letiště nadále plně kontroluje a v její moci jsou i všechny vstupní brány. Podle Kirbyho budou američtí vojáci zodpovědní za bezpečnost letiště až do konečného stažení plánovaného na úterý. Podle agentury AP příslušníci Tálibánu přes svá okolní kontrolní stanoviště nyní nevpouštějí téměř nikoho.

Mluvčí Tálibánu dnes řekl Reuters, že hnutí získá nad letištěm plnou kontrolu "velice rychle". "Je předčasné říkat, zda budeme potřebovat k provozu letiště pomoc Turecka či Kataru," dodal s tím, že hnutí disponuje dostatkem bezpečnostního a technického personálu, který bude moci letiště řídit. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dříve uvedl, že jeho země s Tálibánem o záležitosti jedná.

USA a spojenecké země podle agentury AFP z Afghánistánu evakuovaly bezmála 112.000 osob od chvíle, kdy se Tálibán v polovině srpna po překvapivé a bleskové ofenzívě zmocnil prakticky celého Afghánistánu.

USA v Afghánistánu s pomocí dronu patrně zabily plánovače IS

Spojené státy dnes na východě Afghánistánu s pomocí bezpilotního letounu podnikly útok na údajného "plánovače" organizace Islámský stát-Chorásán. Podle agentury DPA jde o reakci na atentát, při němž ve čtvrtek u kábulského letiště přišlo o život nejméně 169 Afghánců a 13 amerických vojáků. Cíl byl podle prvních údajů zabit, informoval v noci na dnešek Pentagon. Prohlášení neuvádí, zda se zabitý muž přímo podílel na čtvrtečním útoku u bran letiště.

Vedení amerických sil na Blízkém východě, v Perském zálivu a severní Africe (CENTCOM) uvedlo, že úder proti členovi Islámského státu USA podnikly v provincii Nangarhár. Washington se domnívá, že byl zapojen do plánování útoků proti Spojeným státům v Kábulu.

"Bezpilotní letoun Reaper, který odstartoval z Blízkého východu, zasáhl radikála v autě, v němž seděl s dalším členem Islámského státu. Oba dva byli při úderu zabiti," prohlásil armádní mluvčí William Urban. "Nevíme o tom, že by si útok vyžádal nějaké civilní oběti," dodal.

Na mrtvé civilisty ale z Dželálábádu, metropole provincie Nangarhár, poukázal kmenový stařešina Málik Adib. Ten podle agentury Reuters prohlásil, že při náletu, který se uskutečnil kolem půlnoci, zahynuli tři lidé a čtyři utrpěli zranění. "Jsou mezi nimi ženy a děti," řekl a dodal, že Tálibán si ho přizval k vyšetřování incidentu. Obyvatelé Dželálábádu uvedli, že slyšeli kolem půlnoci několik explozí. Zda výbuchy způsobil americký letecký útok, ale není jasné.

Vysoký velitel Tálibánu řekl, že v souvislosti s atentátem na kábulském letišti bylo zadrženo několik členů Islámského státu. "Vyslýchá je naše rozvědka," dodal.

Provincie Nangarhár, ležící východně od Kábulu, je považována za baštu skupiny Islámský stát-Chorásán. Předpokládá se, že se tam skrývá většina extremistů z řad této organizace, která je považována za nejnásilnější islamistickou skupinu v Afghánistánu a je nepřítelem Západu i hnutí Tálibán.

Agentura AP připomněla, že Spojené státy úder provedly necelých 48 hodin po sebevražedném atentátu v Kábulu, k němuž se přihlásila právě skupina Islámský stát-Chorásán. Americká vláda vydala v souvislosti se situací v Afghánistánu nové varování a vyzvala americké občany, aby se nezdržovali u bran kábulského letiště, protože hrozí další útoky. Mluvčí Pentagonu John Kirby uvedl, že nadále existují konkrétní, věrohodné hrozby proti letišti. "Jsme připraveni na další pokusy o útok," řekl Kirby.

Od poloviny srpna, kdy se moci v Afghánistánu ujalo hnutí Tálibán, se ze země snaží přes kábulské letiště dostat tisíce lidí. V uplynulých dvou týdnech bylo z Kábulu evakuováno více než 100.000 osob. Jsou mezi nimi převážně cizinci a jejich afghánští spolupracovníci. Spojené státy chtějí pokračovat v evakuacích do 31. srpna, ke kterému má skončit stahování amerických sil z Afghánistánu.

Vzdušný útok proti Islámskému státu je podle AP naplněním slibu amerického prezidenta Joea Bidena národu, že pachatelé atentátu na letiště se nebudou moci schovat. Zástupci Pentagonu v pátek novinářům potvrdili, že jsou připraveni na jakoukoli odvetnou akci, kterou prezident nařídí.

Francie ukončila evakuace z Afghánistánu, Američané se nemají zdržovat u letiště

Francie v pátek večer ukončila evakuační lety z Afghánistánu, který ovládlo radikální islamistické hnutí Tálibán. Na kábulském letišti už nebyly zajištěny bezpečnostní podmínky pro letecký most. Oznámili to podle agentury AFP v noci na dnešek francouzská ministryně obrany Florence Parlyová a ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. Velvyslanectví Spojených států dnes vyzvalo americké občany, aby na letiště necestovali. Ti, kteří jsou u bran letiště, mají okamžitě odejít.

"Operace Apagan, započatá 15. srpna na žádost prezidenta republiky, tento večer skončila," sdělila Parlyová na twitteru. Upřesnila, že Francie z Afghánistánu evakuovala téměř 3000 lidí, z toho 2600 Afghánců.

Ve čtvrtek večer otřásly okolím letiště mohutné výbuchy. Při sebevražedném útoku zemřelo nejméně 170 lidí. Některé země včetně Německa, Nizozemska, Kanady, Belgie, Dánska, Polska, Itálie či Švýcarska poté evakuační lety ukončily. USA v nich hodlají pokračovat do poslední možné chvíle. Zbylí američtí vojáci přitom mají na základě dohody s Tálibánem z Afghánistánu odejít nejpozději 31. srpna.

Americké velvyslanectví ale v noci na dnešek prostřednictvím svého webu vyzvalo Američany, aby necestovali na kábulské letiště kvůli bezpečnostním hrozbám. Ti, kteří už jsou u bran letiště, mají okamžitě odejít.

Letecký most musel být přerušen, protože na kábulském letišti už nebyly zajištěny náležité bezpečnostní podmínky kvůli tomu, že americké síly se rychle zbavily závazku, uvedli Parlyová a Le Drian ve společném prohlášení.

Francie však vyzývá k pokračování humanitárních operací v Afghánistánu ve spolupráci s ostatními zeměmi. Proto bude Paříž usilovat o jednání s Tálibánem.

Britská armáda končí evakuaci civilistů

Britská armáda dnes ukončí evakuaci civilistů z Afghánistánu, který tento měsíc ovládlo islamistické hnutí Tálibán. Podle agentury Reuters to oznámil náčelník generálního štábu britské armády Nick Carter. Televize Sky News s odvoláním na mluvčího britského ministerstva obrany uvedla, že poslední let vypravený speciálně pro civilisty opustil Kábul v noci na dnešek a nyní bude Británie pokračovat s lety, na jejichž palubě budou britští vojáci a malé množství britských a afghánských civilistů.

"Blížíme se ke konci evakuace, který nastane během dnešního dne. Pak ještě bude nutné dopravit zpět naše vojáky," uvedl Carter s tím, že se Británii nepodaří evakuovat z Kábulu všechny lidi, které by britské úřady chtěly dostat do bezpečí. "Nebyli jsme schopni dostat pryč všechny, což nás velmi mrzí," dodal.

Někteří britští vojáci už se vydali do vlasti; jedno z letadel s příslušníky britské armády přistálo dnes v jižní Anglii.

Britský ministr obrany Ben Wallace v pátek večer informoval, že za poslední dva týdny Británie evakuovala více než 14.500 Afghánců a britských státních příslušníků. Dalších asi 800 až 1000 Afghánců, kteří s Británií spolupracovali a byli oprávněni zemi opustit, se již podle Wallace dostat z Afghánistánu nepodaří.

Od poloviny srpna bylo z Kábulu dopraveno do bezpečí více než 100.000 lidí, převážně cizinců a jejich afghánských spolupracovníků, jejichž životy by mohly být za režimu Tálibánu ohroženy. Do 31. srpna ale mají na základě dohody s Tálibánem z Afghánistánu odejít američtí vojáci, kteří dohlížejí na bezpečnost kábulského letiště, čímž bude evakuační operace uzavřena. Většina zemí již v minulých dnech za zhoršující se bezpečnostní situace evakuace ukončila.

Ve čtvrtek při sebevražedném útoku u letiště přišlo o život nejméně 169 Afghánců a 13 amerických vojáků.

Tálibán podle agentury AP dnes posílil ostrahu kolem letiště, aby zabránil shromažďování davů před jeho branami. Na silnicích vedoucích k letišti hnutí zřídilo nová kontrolní stanoviště, z nichž některá střeží bojovníci Tálibánu s americkými obrněnými vozidly Humvee a brýlemi na noční vidění, které ukořistili afghánským vojákům. Počet lidí zoufale čekajících před letištěm se výrazně snížil, napsala agentura AP. Na jedné z přístupových silnic k letišti dnes bojovníci Tálibánu rozháněli lidi střelbou do vzduchu a barevným kouřem.