Američtí vojáci se stáhli ze syrské Rakky, někdejší bašty IS

Washington/ Damašek - Vojenská koalice v čele se Spojenými státy dnes oznámila, že se stáhla ze syrských měst Rakka a Tabka a cementárny Lafarge jižně od Kobani. Americký prezident Donald Trump minulý týden nařídil americkým vojákům, aby opustili severovýchodní Sýrii. Turecko následně v oblasti zahájilo ofenzivu namířenou proti syrským kurdským milicím, které označuje za teroristy. Syrští Kurdové, kteří ve vleklém konfliktu s teroristickou organizací Islámský stát (IS) byli americkými spojenci, se o víkendu domluvili s Damaškem, že se syrská armáda přesune na sever a pomůže turecký vpád odrazit.

"Koaliční síly pokračují v úmyslném stahování ze severovýchodní Sýrie, 16. října jsme opustili cementárnu Lafarge, Rakku a Tabku, " uvedl na twitteru mluvčí koalice plukovník Myles B. Caggins.

Tabku, u které se nachází důležitá přehrada, spolu s Rakkou do října 2017 kontroloval IS. Hlavní baštu islamistů v Sýrii tehdy osvobodila arabsko-kurdská koalice SDF s pomocí mezinárodní letecké koalice vedené Spojenými státy a speciálních amerických pozemních jednotek. Ztráta Rakky byla významným oslabením IS, který v červenci téhož roku přišel o Mosul, svou hlavní baštu v Iráku. Letos koncem března SDF ohlásila územní porážku IS v Sýrii vítězstvím v Baghúzu, který leží na východě země poblíž irácké hranice.

Turecko minulý týden zahájilo proti kurdským milicím na severovýchodě Sýrie rozsáhlou ofenzivu krátce poté, co prezident Trump oznámil, že američtí vojáci tento region opustí. Kurdské ozbrojené síly přitom bojovaly spolu s Američany proti IS a ztratily kolem 11.000 bojovníků.

Západ turecký postup odsoudil, Ankara ale operaci hájí s tím, že cílem je vyčistit syrskou oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž považuje kurdské milice YPG. Ankara tam chce vytvořit 30 kilometrů široké pásmo, kam hodlá převézt z Turecka velkou část z 3,6 milionu syrských uprchlíků.

Podle Ankary už bylo od začátku ofenzivy před osmi dny zabito nebo zajato 640 kurdských bojovníků. Syrská organizace pro lidská práva má informace o více než 70 civilních obětech.

SOHR: Při invazi Ankary v Sýrii zemřelo 71 civilistů, včetně dětí

Při turecké operaci na severovýchodě Sýrie proti syrským kurdským milicím zemřelo za týden 71 civilistů, včetně 21 dětí, informovala dnes Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Podle této organizace, která dění v Sýrii monitoruje z Londýna prostřednictvím svých místních zdrojů, muselo také už na 300.000 lidí v oblasti opustit své domovy.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes zopakoval, že operace jeho armády bude pokračovat, dokud všichni teroristé nesloží zbraně. Za teroristy označuje Erdogan syrské kurdské milice. Turecký prezident rovněž řekl, že jeho armáda od začátku operace 9. října "vyčistila" na 1220 kilometrů od "teroristů".

Právě "vyčistit" pás u syrsko-turecké hranice do nitra Sýrie do hloubky 30 kilometrů od syrských kurdských milic je cílem nynější operace Ankary, která chce do této oblasti přivézt z Turecka v první fázi milion ze 3,6 milionu Syřanů, kteří utekli do Turecka před občanskou válkou. Ankara se tak zbaví břemene, které pro ni migranti představují, a zároveň rozbije neoficiální kurdskou samosprávu, jež na severovýchodě Sýrie u tureckých hranic za války spontánně bez uznání Damašku vznikla.

"Turecko se nikdy v historii nedopustilo masakru na civilistech," řekl dnes Erdogan před poslanci své vládní strany. "Pokud chcete vidět masakry civilistů, podívejte se na Kypr před tureckou intervencí (z roku 1974), nebo na Palestinu, kde jsou muslimové záměrně zabíjeni v ulicích," řekl.

Turecká invaze do Sýrie, která je už třetí za tři roky, si vysloužila kritiku Západu. V Turecku ji ale mnozí podporují a Erdogan tak může získat více příznivců, které v předchozích měsících kvůli ekonomické krizi i svému autoritářství ztrácel.

Operaci v Sýrii schvalují i Turci u hranic. "Jsme jako Turci na svůj národ pyšní," citovala agentura AP dnes prodavače z města Akçakale, jež leží na hranici se Sýrií. "Mám zde vyvěšenou tureckou vlajku i na podporu turecké armády v bojích v Sýrii," dodal sedmačtyřicetiletý prodavač, ač okolí jeho města je nyní terčem ostřelování kurdskými silami. Při něm v tureckém pohraničí za týden zemřely asi dvě desítky civilistů.

Také turecký ministr obrany Hulusi Akar se dočkal bouřlivého potlesku, když přišel na setkání s poslanci vládní strany. Ti ho vítali pokřikem "každý Turek se narodil jako voják" a "do Sýrie", podávali mu při tom ruce a on jim v reakci vojensky salutoval.

Turecká armáda podle Akara zabila či zajala za týden své ofenzivy na severovýchodě Sýrie na 640 teroristů, za něž považuje členy syrských kurdských milic. Podle kurdských milic jsou jejich ztráty v řádu desítek.

Řada Turků ale vojenskou invazi Ankary do Sýrie odsoudila. Turecká policie už kvůli kritice na sociálních sítích zatkla na 200 lidí a 24 z nich bylo už oficiálně obviněno, uvedl dnes turecký server Ahval.

Invazi odsoudil v předchozích dnech i prezident severního Kypru Mustafa Akinci, který si za to vysloužil kritiku od Erdogana. "I když se operace nazývá Pramen míru, to co z ní vyvěrá, není voda, ale krev. Proto si velmi přeji, aby co možná nejdříve začal dialog a do hry vstoupila diplomacie," uvedl na sociálních sítích o víkendu Akinci, který je prezidentem Severokyperské turecké republiky, kterou uznává jen Turecko. Erdogan mu v reakci vzkázal, aby "nezapomněl", díky komu je v úřadu. Turecký viceprezident Fuat Oktay Akinciho kritiku odmítl s tím, že "nereprezentuje názor kyperských Turků".

Erdogan nakonec uvedl, že se setká s viceprezidentem USA Pencem

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se ve čtvrtek setká s americkým viceprezidentem Mikem Pencem a ministrem zahraničí Mikem Pompeem. Informoval o tom na twitteru šéf komunikací turecké vlády. K příspěvku připojil krátké video, v němž Erdogan tureckým novinářům oznamuje, že se s americkou delegací nakonec setká. Dříve totiž Erdogan setkání v rozhovoru s televizí Sky News odmítl s tím, že bude jednat pouze se svým protějškem Donaldem Trumpem a nechal se slyšet, že americkou delegaci, která chce jednat o nynější turecké intervenci v Sýrii, odkáže na jejich protějšky v turecké vládě.

"Mluvit s nimi nebudu. Budou jednat se svými protějšky. Pokud přijede Trump, jednat s ním budu," řekl dříve Erdogan o americké delegaci, kterou vede Pence. Později však tedy prezident tureckým novinářům potvrdil, že se s Američany nakonec sejde.

Zástupci vlády USA letí do Turecka dnes, ve čtvrtek pak mají začít oficiální jednání. Pompeo dnes řekl, že cílem mise je najít řešení situace v Sýrii a ne rozbít americko-turecké vztahy. Turecko je stejně jako USA členem Severoatlantické aliance. Šéf americké diplomacie nicméně jednání Turecka v Sýrii kritizoval a Erdogana označil za odpovědného za destabilizaci situace v regionu.

Americká delegace v čele s Pencem, jejíž součástí je i bezpečnostní poradce Robert O'Brien a zvláštní zmocněnec pro Sýrii James Jeffrey, chce Ankaru přimět k zastavení palby. To ale Erdogan odmítá a Turecko dnes také odmítlo podobnou výzvu, kterou zemi USA adresovaly na půdě OSN.

"Říkají, zastavte palbu. To nikdy neuděláme," řekl Erdogan novinářům po návštěvě Ázerbájdžánu. "Tlačí na nás, abychom zastavili operaci. Oznamují sankce. Náš cíl je jasný. Z žádných sankcí strach nemáme," uvedl turecký prezident.

Syrští uprchlíci prý čelí po návratu zatýkání a pronásledování

Šest z deseti dotázaných syrských uprchlíků, kteří se vrátili z exilu do oblastí kontrolovaných syrskou vládou, uvažují znovu o odchodu, pokud k tomu budou mít příležitost. Oznámil to dnes nevládní syrský svaz pro zajištění důstojnosti občanů (SACD), který zjišťoval situaci mezi navrátilci. Turecko svou současnou ofenzívou hodlá na severu Sýrie vytvořit zónu, do níž se podle Ankary bude moci postupně z tureckého území vrátit několik milionů syrských uprchlíků.

Podle SACD navrátilci v oblastech, jež jsou znovu pod kontrolou syrské vlády, čelí zatýkání, korupci a kriminalitě. Syřané na tomto území žijí ve strachu. Šest z deseti dotázaných "vážně uvažuje o tom, že z vládních oblastí při vhodné příležitosti odejde", uvedl SACD ve zprávě, kterou dnes zveřejnil. Podle ní dvě třetiny dotázaných tvrdí, že "žijí v trvalém strachu ze zatčení a pronásledování ze strany bezpečnostních sil a provládních milicí".

Za syrské občanské války, jež začala v roce 2011, odešlo do exilu přes pět milionů občanů, 3,6 milionu jich přijalo Turecko. Dalších asi sedm milionů se přesunulo v rámci Sýrie. Pracovníci SACD hovořili se 165 navrátilci v oblasti Damašku a v provinciích Halab (Aleppo), Homs a Dará. Zpráva popisuje případy zatčení a nuceného náboru do armády.

Syrský ministr zahraničí Valíd Mualim začátkem října prohlásil, že syrský režim nikoho nezatýká. "Povzbuzujeme je (uprchlíky), aby se bezpečně vrátili," řekl s tím, že chce slyšet jméno jediného zatčeného z těch, kdo se vrátili.

Zpráva SACD popisuje případ pětačtyřicetileté ženy, která se po letech strávených v oblastech kontrolovaných povstalci vrátila do vládní zóny. Byla zatčena, když přišla na úřad, aby si vyřídila osobní doklady. "Strávila v cele 50 dní a přinutily ji (provládní milice) odevzdat dům a vzdát se části majetku," stojí ve zprávě.

Většina dotázaných kritizovala nekvalitní základní služby, jako jsou dodávky vody a elektřiny, a 66 procent označilo zdravotní péči za nepřijatelnou nebo průměrnou.

Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se od roku 2016 do Sýrie vrátilo 198.000 utečenců. Úřad přitom zatím Sýrii nepovažuje za dostatečně bezpečnou zemi a je proti nucení uprchlíků k návratu.

Syrská armáda s ruskými vojáky vstoupila do Kobani

Syrská armáda doprovázená ruskými vojáky dnes vstoupila do severosyrského pohraničního města Kobani. Informovala o tom exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Příchod syrských vládních vojsk se uskutečnil poté, co se z města stáhli američtí vojáci a Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF), která město kontroluje, uzavřela s Damaškem dohodu, v níž se syrská armáda zavázala, že na severovýchodě země pomůže odrazit tureckou ofenzivu.

Kobani bylo v roce 2014 mezi prvními městy, která padla do rukou radikálů z teroristické organizace Islámský stát (IS). Spojenými státy vedená koalice proti IS tehdy ze vzduchu podpořila v bojích o město kurdské bojovníky, což na další dva roky upevnilo spolupráci syrských kurdských sil a USA, připomněla agentura AP. Kobani bylo osvobozeno po čtyřech měsících bojů v lednu 2015, šlo o první významnou porážku IS.

Obyvatel Kobani a SOHR dnes uvedli, že syrská armáda do Kobani vstoupila po setmění. Členové koalice SDF se v neděli dohodli s Damaškem a syrská armáda se pak začala přesunovat na sever do oblastí, v nichž Turecko 9. října zahájilo ofenzivu s cílem vybudovat na syrském území podél hranice zónu pro bezpečný návrat uprchlíků. USA usnadnily Ankaře rozhodování o útoku tím, že stáhly své vojáky z oblastí, kde Američané do té doby hlídkovali po boku Kurdů. SDF, která pomohla porazit islámské radikály, nyní čelí turecké vojenské mašinérii a jejím spojencům z řad syrských povstalců. Syrská armáda se v úterý dostala do města Manbidž a Rusové zaujali pozice mezi ní a Turky a protureckými milicemi.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že vstup armády syrského prezidenta Bašára Asada do Manbidže nepovažuje za negativní, ale v oblasti podle něj nesmějí působit kurdští bojovníci, které Erdogan označuje slovem "teroristé". Prezident dodal, že většina obyvatelstva v Manbidži jsou Arabové a mnozí z nich žádali Turecko, aby je chránilo.

Turecká ofenziva pokračuje osmým dnem a podle Ankary už bylo zabito nebo zajato 640 kurdských bojovníků. SOHR má informace o více než 70 civilních obětech.

Rusko, které si nepřeje střet syrských a tureckých vojáků, dnes prostřednictvím mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova vyjádřilo naději, že turecká ofenzíva bude svým rozsahem odpovídat cíli, jímž je zajištění bezpečnosti.