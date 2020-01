Američtí senátoři konsolidují své řady před hlasováním o svědcích

Washington - Američtí republikáni i demokraté se snaží konsolidovat své řady před očekávaným vyvrcholením projednávání ústavní žaloby proti prezidentu Donaldu Trumpovi, založené na obvinění ze zneužití úřadu a z obstrukcí vůči Kongresu. Obě strany se podle serveru Politico připravují na hlasování o případných svědcích, jejichž předvolání by mohlo proceduru impeachmentu prodloužit a zkomplikovat Trumpovým advokátům obranu. O výslechů svědků by Senát měl hlasovat v pátek.

Očekávání je spojeno hlavně se jménem Johna Boltona, bývalého Trumpova bezpečnostního poradce. V připravované knize napsal, že Trump chtěl zastavením finanční pomoci přinutit Ukrajinu, aby mu dodala argumenty proti Joeovi Bidenovi, pravděpodobnému soupeři v listopadových prezidentských volbách. Podle demokratů jde o jasný důkaz protiústavního jednání.

Slyšení Boltona by mohlo vnést nejistotu do dosud pevně semknutých řad republikánských senátorů. Navíc by možná až o týdny prodloužilo proceduru ústavní žaloby, protože Trumpův právní tým by nejspíš napadl Boltonovo předvolání u soudu.

Šéf republikánské frakce v Senátu Mitch McConnell se na úterní poradě se svými kolegy snažil přesvědčit váhající, že vzhledem k odmítnutí žaloby, které je při poměru sil v Senátu velmi pravděpodobné, je další prodlužování impeachmentu zbytečné. "McConnell vyslal signály, že je načase, aby senátoři nevyčnívali z řady," uvedla televize Fox News.

Deník The Wall Street Journal o úterním jednání napsal, že na něm McConnell prohlásil, že "čísla nejsou taková, jaká by měla být", takže nemá dostatek hlasů k zablokování požadavku demokratů na předvolání svědků. S sebou měl také přehled postojů jednotlivých republikánů rozdělených do skupin ano, ne a možná, senátorům ho ale neukázal.

Republikáni mají v Senátu převahu 53 ku 47 mandátům. O předvolání svědků bude rozhodovat prostá většina, takže demokraté potřebují získat hlasy nejméně čtyř republikánských senátorů. Podle serveru Politico mají zatím k dispozici tři - Mitta Romneyho, Susan Collinsovou a Lisu Murkowskou. Další americká média zmiňují ještě republikánského senátora Lamara Alexandera, který se k podpoře demokratů staví rovněž otevřeně. The Wall Street Journal s odvoláním na své zdroje poznamenal, že výpovědi svědků by mohli chtít i republikánští senátoři Rob Portman a Pat Toomey.

V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda Nejvyššího soudu John Roberts, který na soudní proces dohlíží. Předpokládá se, že by se zdržel hlasování, takže návrh na předvolání svědků by při rovnosti hlasů neprošel.

List The Washington Post dnes napsal, že řada republikánů ale stále váhá a zatím není jasné, jak budou hlasovat. Sám McConnell v úterý připustil, že poměr sil nemusí být pro republikány příznivý. I kdyby ale rozhodnutí o předvolání svědků padlo, klíčový výslech Boltona by byl nejistý. Senátoři by totiž hlasovali o předvolání každého svědka zvlášť, upozornil washingtonský list.

Možní "přeběhlíci" se objevují i v táboře demokratů. Server Politico napsal, že v závěrečném hlasování o vině či nevině prezidenta se k jeho republikánským stoupencům možná připojí nejméně tři demokraté: Joe Manchin ze Západní Virginie, Kyrsten Sinemaová z Arizony a Doug Jones z Alabamy. O konečném verdiktu o ústavní žalobě ale rozhoduje dvoutřetinová většina, takže na celkový výsledek jejich postoj nebude mít vliv.