Američtí ministři se sešli se Zelenským, slíbili Ukrajině další pomoc

Kyjev - Ministři zahraničí a obrany Spojených států Antony Blinken a Lloyd Austin při nedělní návštěvě Kyjeva slíbili Ukrajině přímou a nepřímou pomoc ve výši 713 milionů dolarů (16 miliard Kč) a postupný návrat amerických diplomatů do země. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na nejmenované americké představitele.

Blinken a Austin byli prvními takto vysoce postaveným americkými činiteli, kteří Ukrajinu navštívili od začátku války, již Rusko rozpoutalo koncem února. V Kyjevě se sešli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími vysokými ukrajinskými představiteli. O návštěvě v neděli bez dalších podrobností informoval poradce ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč; dnes ji potvrdila i americká strana.

Američtí diplomaté opustili velvyslanectví v Kyjevě téměř dva týdny před ruskou invazí na Ukrajinu, která začala 24. února, a přesunuli se nejprve do západoukrajinského Lvova a poté do Polska. Příští týden se diplomaté USA chystají obnovit své "denní cesty" přes hranici do Lvova a urychlovány jsou plány na návrat do kyjevské mise, prohlásil podle Reuters nejmenovaný představitel amerického ministerstva zahraničí. "Osobní kontakt je nenahraditelný, a pak je v návratu do země také jistá symbolika," dodal.

Zmíněný představitel také řekl, že americký prezident Joe Biden oficiálně jmenuje nynější americkou velvyslankyni na Slovensku Bridget Brinkovou velvyslankyní na Ukrajině. Tato funkce nebyla více než dva roky obsazená, poznamenala agentura Reuters.

Blinken a Austin rovněž Zelenského informovali o nové vojenské pomoci pro Ukrajinu ve výši více než 322 milionů dolarů. "Poskytne podporu, kterou Ukrajina potřebuje, zvlášť pro boj na Donbase," podotkl americký činitel. "Tato podpora také pomůže ukrajinským ozbrojeným silám v přechodu k vyspělejším zbrojním a protivzdušným systémům," dodal.

Téměř 400 milionů dolarů americké vojenské pomoci má připadnout 15 dalším zemím střední a východní Evropy a Balkánu, které od začátku války dodávají Ukrajině vojenský materiál.