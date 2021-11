Američtí demokraté se po úterních volbách obávají volebního debaklu příští rok

Washington - Vítězství republikána Glenna Youngkina nad demokratem Terrym McAuliffem v úterních guvernérských volbách ve Virginii podle agentury AP vzbudilo u mnoha demokratů ve Sněmovně reprezentantů obavy z opakování katastrofického scénáře z roku 2009. Tehdy totiž demokraté rovněž přišli o guvernérské křeslo ve Virginii a o rok později v kongresových volbách zaznamenali zdrcující porážku, když ve Sněmovně ztratili 63 křesel.

Zatímco demokraté uvažují o příčinách neuspokojivých výsledků, republikánům se zřejmě podařilo najít strategii pro souboj o Kongres v příštím roce, kterou nehodlají měnit, píší americká média.

"Je tohle opakování roku 2009? Je to přesně to, co se stalo v roce 2009 a tehdy to předznamenalo katastrofu (ve volbách) v roce 2010," řekl kongresman Gerry Connoly z Virginie. Jeho obavy sdílí řada dalších demokratů. "Jediná nynější výhoda oproti roku 2009 je, že víme, jak špatně se to může vyvinout," řekl serveru Politico někdejší demokratický kongresman Steve Israel.

Zásadní ranou byla pro demokraty Youngkinova výhra, velké obtíže měl však také demokrat Phil Murphy ve státě New Jersey. Tam přitom loni demokrat Joe Biden porazil v prezidentských volbách svého republikánského soupeře Donalda Trumpa o 16 procentních bodů. Oba výsledky jsou podle AP znamením, že demokratům hrozí za rok ztráta kontroly v obou kongresových komorách, čímž by rovněž v podstatě skončily veškeré Bidenovy ambice na prosazení zásadnějších reforem.

V největším nebezpečí jsou nyní demokraté v obvodech s vyrovnaným poměrem demokratických a republikánských voličů. Řada z nich se dostala do zákonodárného sboru před čtyřmi lety na úkor republikánů, nyní se však podle AP nacházejí v podobně nevýhodné situaci, jako tehdy jejich soupeři.

Biden má poměrně malou podporu veřejnosti a počínání vládnoucí strany v Kongresu je vnímáno jako neproduktivní a plné sporů. Demokraté také musí čelit historickému trendu americké politiky, podle nějž vládnoucí strana často oslabí v kongresových volbách konaných po ovládnutí Bílého domu.

Podle televize CNN jsou příčiny neúspěchu demokratů jasné. Strana ztratila část voličů z předměstí, přičemž se jí nepodařilo získat voliče na venkově, který je tradičně republikánskou baštou. Demokraté rovněž podcenili účinnost některých základních republikánských argumentů. Zejména se však v kampani příliš spoléhali na výpady exprezidentu Trumpovi, což však rok po jeho volební prohře voliče již příliš nemotivovalo.

"To, co fungovalo, když byl Trump na volebních lístcích nebo v úřadě, má jednoznačně stále menší efekt, když už je pryč," řekl bývalý člen Sněmovny reprezentantů Scott Taylor.

Toho si však byl zřejmě vědom i Youngkin. Měl sice Trumpovu podporu, po boku exprezidenta nicméně v kampani ani jednou nevystoupil a ani nevyjádřil podporu republikánům ve Washingtonu, u nichž má trumpismus stále výsadní místo. Jack Ciattarelli, který jen těsně prohrál s Murphym v New Jersey, přišel se stejnou taktikou.

Ačkoliv Trump si v prohlášeních po volbách přičítal zásluhy za Youngkinův úspěch, podle komentátora Riche Lowryho je výsledek pro kontroverzního exprezidenta varovným signálem. Ukazuje totiž dalším republikánům cestu, jak se vymanit z Trumpovy sféry vlivu a podrývá exprezidentova tvrzení, že jen on dokáže republikánům zajistit volební vítězství.

Někteří demokraté podle CNN nyní paradoxně doufají v aktivnější návrat Trumpa do předvolebních kampaní, zejména v souvislosti s jeho možnou kandidaturou v prezidentských volbách 2024.

Demokraté nicméně musí podle médií uvažovat také o tom, jakou strategii zaujmout, aby hrozící porážku v kongresových volbách odvrátili. Podle řady z nich byli voliči nespokojeni zčásti kvůli tomu, že se jim zatím stále nepodařilo prosadit Bidenův velký investiční plán, který byl jedním z jeho hlavních předvolebních slibů.

"Musíme něco dotáhnout. Musíme dostat věci přes cílovou pásku a ponechat si spoustu příležitostí, abychom lidem vysvětlili, co díky tomu všemu pocítí," řekl serveru Politico kongresman z Michiganu Dan Kildee. "Neexistuje žádná výmluva pro to nebýt schopen něco dotáhnout. Nic to nedokáže nahradit," dodal.

Republikáni naopak výsledky úterních voleb považují za potvrzení své dosavadní strategie. Ta se podle serveru Axios opírá o několik základních témat, jimiž je inflace a související růst životních nákladů, imigrace, snahy některých demokratů o reformy policie, Bidenem nařízené chaotické stažení vojsk z Afghánistánu a spor o obsah učiva ve školách a o nošení roušek v učebnách. Republikánští lídři rovněž získávají body tím, že soustavně blokují snahy demokratů v Kongresu.

Šéf republikánů ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy již po výsledcích ve Virginii prohlásil, že vyhlíží ještě větší úspěch své strany, než v roce 2010. Demokratům podle něj mohou přijít o ještě více křesel, než o tehdejších 63.

Někteří demokraté se snaží katastrofické předpovědi mírnit s tím, že za rok bude situace v USA výrazně jiná a že si voliči na souboj o guvernéra Virginie nevzpomenou. Pro tyto demokraty měl McCarthy na tiskové konferenci vzkaz: "Říkám, užijte si odchod do důchodu."