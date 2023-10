New York - Na rozdíl od nedávného mistrovství světa, kde nakonec skončili podruhé za sebou bez medaile, by měli mít američtí basketbalisté v příštím roce na olympijských hrách v Paříži hvězdný výběr. O start pod pěti kruhy projevila při mediálních akcích před startem tréninkových kempů zájem celá řada elitních hráčů NBA, mimo jiné trojnásobný olympijský šampion Kevin Durant z Phoenixu či hvězdný rozehrávač Stephen Curry z Golden State, pro kterého by to byla premiéra.

"Chci být každopádně u toho, chci být v týmu. Je to věc, kterou jsem ještě nezažil," řekl pětatřicetiletý dvojnásobný mistr světa a držitel čtyř titulů v NBA Curry. "Příští rok budu hrát na olympiádě," konstatoval napřímo stejně starý Durant, šampion z posledních tří her a mistr světa z roku 2010.

A dvanáctičlenný výběr, který by mohl být dalším pokračovatelem někdejšího "Dream Teamu" z Barcelony 1992, už nyní zájmu nestačí. Pokud budou osloveni, chtějí podle médií na olympiádě startovat DeMar DeRozan, Devin Booker, Bradley Beal, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Khris Middleton, Julius Randle, Zach LaVine, Aaron Gordon, Fred VanVleet nebo Brook Lopez. Zájem projevili i Kyrie Irving, Draymond Green, Paul George či Anthony Davis.

Naproti tomu superstar LeBron James, olympijský vítěz z Pekingu 2008 a Londýna 2012, se nevyjádřil přímo. O něm už ale dříve média spekulovala, že do Paříže chce a je to on, kdo nabádá další hvězdy ke startu pod pěti kruhy. V pondělí pouze řekl, že pro hráče, kteří zaplní olympijskou soupisku, by účast v Paříži neměla představovat žádnou mimořádnou zátěž. "Moc bych toho dělat nemusel. Trochu doskakovat, trochu přihrávat, bránit, zblokovat nějaké střely... Ale uvidíme, co bude," řekl osmatřicetiletý nejlepší střelec historie NBA a opora Los Angeles Lakers.

Na olympiádě chce startovat i pivot Joel Embiid z Philadelphie, zatím ale netuší, v jakém dresu to bude. Vzhledem k dvojímu občanství se ještě může rozhodnout mezi USA a domácí Francií. A navíc je ve hře i jeho rodný Kamerun. "Můj cíl je hrát na olympiádě a líbí se mi všechny tři možnosti," řekl Embiid a dodal, že pokud se na OH kvalifikuje Kamerun, bude to pak pro něj snadné rozhodování.

Profesionálové z NBA startují na olympijských hrách od Barcelony 1992, kde tehdejší originální "Dream Team" stál na Michaelu Jordanovi, Larrym Birdovi nebo Earvinu "Magicu" Johnsonovi a s nevídanou lehkostí turnaj ovládl. Od té doby pouze v Aténách 2004 Američané nezískali zlato. Tehdy u toho byl i James, který pak slavil triumf na dalších dvou olympiádách.