Americký výrobce čipů onsemi chce do září rozhodnout o velké investici v ČR

Praha - Americký výrobce polovodičů onsemi se chce do září letošního roku rozhodnout, zda v Česku investuje dvě miliardy dolarů (asi 44 miliard korun) do rozšíření výroby. Firma již v Česku působí ve třech závodech v Rožnově pod Radhoštěm a v Brně. ČTK to po kulatém stole pořádaném hospodářskou komorou řekl vedoucí výzkumu a vývoje onsemi v ČR Michal Lorenc.

Onsemi se rozhoduje, zda technologickou investici umístí ve svých výrobních závodech v USA, Koreji nebo v ČR. Rozhodne přitom výše státních pobídek. Ty by měly představovat minimálně 20 procent chystané investice.

"Naše americké vedení se setkalo s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou, který jej ujistil, že ČR má o investici zájem. Nyní musí vláda najít mechanismus pobídky a zdroje," podotkl Lorenc.

Investice má směřovat do vytvoření uceleného dodavatelského řetězce pro polovodiče z karbidu křemíku. Ty se začínají hojně využívat v automobilovém průmyslu nebo energetice. Rozšíření výroby by mělo být hotové zhruba do dvou let.

Podle viceprezidenta Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka je v současnosti potřeba přesvědčit politickou reprezentaci, že podpora vývoje a výroby polovodičů je pro Česko strategickou investicí, která z něj může učinit klíčového hráče. "Je tady připravený americký kapitál, který je ochoten vstoupit masivní investicí do vytvoření polovodičového clusteru ve střední Evropě a přesunout sem i část výroby z ostatních kontinentů. Je ale potřeba rychle konat, protože taková příležitost se možná už nikdy nebude opakovat," uvedl. Na kulatém stolu podepsaly zainteresované firmy s Hospodářskou komorou a zástupci akademické sféry deklaraci, která má polovodičový průmysl podporovat.

Globální trh s polovodiči podle zástupců komory v příštích letech poroste o osm procent ročně a v roce 2028 dosáhne 972 miliard dolarů ze současných 662 miliard. Evropa by proto podle Stanislava Černého z Czech National Semiconductor Clusteru měla směřovat peníze do polovodičového průmyslu. "V současnosti má EU jen čtyřprocentní podíl na celosvětovém duševním vlastnictví spojeném s vývojem polovodičových řešení," podotkl Černý.

Česko pociťuje nedostatek čipů již nyní kvůli omezení výroby v Asii v souvislosti s koronavirovou pandemií. Čipy chybí zejména v automobilovém průmyslu. Podle Sdružení automobilového průmyslu byl jejich nedostatek hlavní důvod, proč se loni vyrobilo o téměř 300.000 aut méně než v roce 2019. Letos v únoru se v Česku kvůli chybějícím polovodičům nevyrobilo 20.000 až 25.000 aut, což představuje výpadek na tržbách okolo deseti miliard korun. Jeden moderní vůz obsahuje asi 1500 čipů, u elektromobilů je jejich potřeba ještě vyšší.

"Rozšíření výroby čipů představuje jednu z klíčových investicí pro budoucnost českého autolandu. Bez čipů a integrovaných obvodů bychom se ocitli zpět v minulém století. Jsou zcela zásadní v automobilovém průmyslu, domácí i nositelné elektronice, tedy v televizích, mobilech, a ve všech sférách života vyspělé společnosti. Pro udržení konkurenceschopnosti v porovnání s rychle rostoucími čínskými značkami, které cílí na evropský trh, je nezbytné udělat všechno, co je v našich silách, abychom přilákali tyto investory do Česka," řekla ČTK generální ředitelka technologické firmy Creative Dock Gabriela Teissing.

Onsemi, dříve ON Semiconductors, má v Česku kolem 2200 zaměstnanců, kteří se ve třech závodech zabývají návrhem integrovaných obvodů, výrobou křemíkových desek a výrobou polovodičových čipů. Hlavní závod je v Rožnově pod Radhoštěm v areálu bývalé Tesly. Mateřská společnost, která má hlavní sídlo ve Scottsdale v Arizoně, si vyrábí více než polovinu čipů sama. Investovala do uceleného dodavatelského řetězce pro polovodiče z karbidu křemíku, produkuje jak surové materiály, tak hotové čipy.