Americký voják překročil mezikorejskou hranici a vstoupil do KLDR

Soul - Americký občan bez povolení překročil demarkační linii oddělující Jižní a Severní Koreu a vstoupil na území KLDR, kde byl patrně zadržen. Informovalo o tom Velitelství OSN, které dohlíží na dodržování klidu zbraní mezi oběma znepřátelenými státy na Korejském poloostrově. Americký ministr obrany Lloyd Austin mezitím potvrdil informaci jihokorejských médií, podle nichž šlo o amerického vojáka. Obavu o něj podle agentury Reuters vyjádřil i americký prezident Joe Biden. Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že se mu zatím nepodařilo ve věci zkontaktovat severokorejskou stranu, ale učinilo tak podle něj ministerstvo obrany.

Podle americké televize CBS byl voják z disciplinárních důvodů na cestě zpět do USA, ale po bezpečnostní kontrole na letišti se vrátil a podařilo se mu připojit k exkurzi na hranici mezi oběma Korejemi. Také agentuře Reuters zdroje z americké armády potvrdily, že hranici překročil americký voják, který měl čelit disciplinárnímu řízení, a že hranici překročil dobrovolně a bez povolení.

Velitelství OSN na twitteru napsalo, že Američan přešel hranici bez povolení při organizované prohlídce demilitarizovaného pásma. "Spolupracujeme se severokorejskou armádou na vyřešení tohoto incidentu," dodalo Velitelství OSN.

Šéf Pentagonu Austin na tiskovém brífinku vyjádřil obavu o vojáka. "Mnoho se toho stále pokoušíme zjistit," řekl Austin. "Domníváme se, že je ve vazbě a bedlivě to sledujeme a zkoumáme situaci a pracujeme na informování příbuzných vojáka," řekl ministr obrany. Prezident Biden dnes podle Reuters odpověděl kladně na otázku, zda má o vojáka v KLDR obavy.

Jihokorejský list Tonga ilbo muže identifikoval jako vojína Travise Kinga. Později jeho jméno smazal, informovala agentura Reuters, které se totožnost nepodařilo ověřit.

Nejmenovaný svědek ze skupiny, k níž se muž připojil, stanici CBS News řekl, že voják se hlasitě smál, načež vběhl mezi budovy ve směru k hranici s KLDR. "Nejdříve jsem si pomyslel, že jde o špatný vtip, ale pak se nevrátil a uvědomil jsem si, že to nebyl vtip," řekl svědek. "Bylo to na cestě zpátky k autobusu, šli jsme k jednomu z kontrolních stanovišť, někdo řekl, že nás šlo 43 tam a 42 zpátky," dodal svědek.

"Domníváme se, že je nyní v severokorejské vazbě a pracujeme s našimi protějšky z KPA (severokorejské armády) na vyřešení tohoto incidentu," uvedlo Velitelství OSN. Jihokorejské deníky s odvoláním na jihokorejské armádní zdroje uvedly, že muž byl se skupinou návštěvníků, včetně civilistů, ve "vesnici příměří" Pchanmundžom, když náhle přeběhl cihlovou linii vyznačující hranici.

Severní a Jižní Korea zůstávají od války z let 1950-1953 technicky ve válečném stavu, protože konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem mírové smlouvy. Dnešní incident se stal v citlivé době napětí na Korejském poloostrově, kdy do jihokorejského Pusanu připlula americká jaderná ponorka, zatímco KLDR stále častěji testuje rakety schopné nést jaderné hlavice.

Americké ministerstvo zahraničí občanům USA zakazuje vstupovat do Severní Koreje kvůli vážnému riziku zatčení a dlouhodobého zadržování. Zákaz byl vydán poté, co severokorejské úřady zatkly amerického studenta Ottu Warmbiera, jenž byl v zemi na turistickém zájezdu. Warmbier zemřel v roce 2017 jen několik dní po svém propuštění a návratu do USA v kómatu.