Americký voják, který utekl do KLDR, se vrátil do Spojených států

Washington - Americký vojín Travis King, který v červenci bez povolení překročil severním směrem ostře střeženou hranici mezi Jižní Koreou a KLDR, se dnes vrátil na území Spojených států. Brzy ráno přistál na americké vojenské základně v Texasu, uvedl server CNN s odkazem na představitele amerického ministerstva obrany. Během dne byl převezen do vojenské nemocnice v Texasu, kde se podrobí prohlídkám, oznámil Pentagon.

King přiletěl americkým vojenským letadlem a přistál na základně San Antonio-Fort Sam Houston. Kamera CNN zachytila, jak Kinga z letadla vyprovází několik lidí. Ti se setkali s úředníky, kteří čekali na přistávací ploše a kteří pak odvedli Kinga do jiné části vojenské základny, mimo dohled kamery.

Vojín byl ve středu po dvou měsících vyhoštěn ze Severní Koreje do Číny a předán americké straně. King byl z Číny letecky přepraven na americkou vojenskou základnu v Jižní Koreji, odkud byl vrácen do Spojených států.

"Podrobí se lékařským prohlídkám a vyšetřením a poté se setká s profesionály, kteří posoudí jeho emoční a duševní zdraví," uvedla mluvčí Pentagonu Sabrina Singhová. Vzhledem k osobnímu charakteru těchto informaci úřady asi nebudou o průběhu prohlídek informovat. King je podle tisku hospitalizován ve zdravotním středisku v San Antoniu, které má speciální program na pomoc Američanům, aby se po zadržení začlenili zpět do normálního života.

Na severokorejské poměry bylo Kingovo propuštění z vazby rychlé, uvedla agentura AP s odkazem na analytiky.

Oficiální činitelé uvedli, že přesně nevědí, proč se KLDR rozhodla Kinga vyhostit. Předpokládají nicméně, že Pchjongjang usoudil, že jako voják nízké šarže neměl reálnou hodnotu ani z hlediska vlivu, ani z hlediska informací. Představitelé administrativy prezidenta Joea Bidena trvají na tom, že Severní Koreji neposkytli žádné ústupky, aby zajistili Kingovo propuštění. Hlavním zprostředkovatelem jednání o vydání vojína bylo Švédsko.

V celém příběhu zůstává řada nezodpovězených otázek včetně toho, proč King na sever vůbec utíkal. Vojín přešel hranici z Jižní Koreje do KLDR 18. července při organizované prohlídce demilitarizovaného pásma. Podle dřívějších zpráv jej čekal návrat do Spojených států poté, co byl v Jižní Koreji ve vězení kvůli obvinění z napadení. Po bezpečnostní kontrole na letišti se mu ale podařilo připojit se k exkurzi na hranici, kterou pak podle amerických médií dobrovolně překročil. V KLDR byl zadržen jako první Američan téměř po pěti letech.

Severokorejská tisková agentura KCNA napsala, že severokorejské úřady ukončily vyšetřování a že King na území KLDR utekl proto, že se mu "nelíbilo nelidské chování a rasová diskriminace" v americké armádě, a také proto, že "byl rozčarován nerovnostmi v americké společností".

Na dotaz CNN, zda se King chce vrátit, nejmenovaný americký představitel uvedl, že diplomatům bylo "zcela jasné", že "King je velmi šťastný, že je na cestě domů". Vojín podle něj byl v letadle v dobrém zdravotním stavu a v dobré náladě.

Podle agentury Reuters není jasné, zda King bude čelit disciplinárnímu řízení v armádě, která ho ve svých výstupech nikdy neoznačila za zběha. Armáda tvrdí, že její prioritou je zaručit vojínovi soukromí a dobrý zdravotní stav. Vojínovi za nedovolené opuštění útvaru hrozí vojenské vězení, propadnutí platu nebo propuštění ze služby, uvedla agentura AP.