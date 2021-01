Americký tisk: Hlavním motivem Bidenovy inaugurace byla jednota

Washington - Inauguračnímu projevu nového amerického prezidenta Joea Bidena dominovaly apely na sjednocení Spojených států, hodnotil po středečním ceremoniálu americký tisk. Média zdůrazňují slova nastupující hlavy státu o konci "neobčanské války" či o jednotě coby "cestě kupředu", přičemž polarizaci popisují jako jednu z několika výzev, které před Bidenem stojí.

Zmíněný úryvek z Bidenova projevu o "válce, která proti sobě staví červenou a modrou", se objevuje například na dnešních titulních stránkách deníků USA Today a The Wall Street Journal (WSJ). Bidenova slova o jednotě jsou také v titulku dnešního vydání The Washington Post (WP), deník The New York Times (NYT) zase píše o Bidenově slibu "uzdravit národ".

Podle agentury AP lze volání nového prezidenta po sjednocení země brát jako "rituální" záležitost. "Když ale stál na stejných schodech Kapitolu, kde jen před dvěma týdny výtržníci zahájili obléhání americké demokracie, nepůsobila Bidenova slova jako rétorické kudrlinky, ale spíše naléhavý apel ke stabilizaci země sužované nekontrolovanou pandemií, ekonomickou nejistotou, rasovým napětím a prohlubujícím se příkopem mezi pravdou a lžemi," pokračuje článek.

Komentátorský tým NYT v titulku společného komentáře hlásil, že "Biden sází na jednotu". "Výzva pana Bidena ke sjednocení nebyla požadavkem, aby spolu Američané souhlasili, ale spíše aby žili ve vzájemné toleranci, s novou důvěrou v demokratický proces, a aby do příští inaugurace své neshody řešili v poklidu. Na tom by se měli být schopni shodnout všichni Američané," píše se v komentáři.

Editoriální rada WSJ zase středeční projev 46. prezidenta USA označuje jako "Bidenův proslov jednoty". "Pan Biden mnohokrát zahrál na správnou strunu v inauguračním projevu, na který se bude více než kvůli obsahu vzpomínat pro jeho načasování po nepokojích v Kapitolu," uvádí WSJ. Podle deníku nicméně nový prezident příliš silně naznačoval, že Američané mají povinnost sjednotit se kolem konkrétního úhlu pohledu.

Některé komentáře připomínají, že kromě politické polarizace mají USA aktuálně i další palčivé problémy. "Koronavirová pandemie zabila přes 400.000 Američanů a stále zuří. Ekonomika stále ztrácí pracovní místa, přičemž nezaměstnanost nejvíce dopadá na ženy a menšiny," napsala agentura AP.