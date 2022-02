Americký student zveřejňuje polohu letadel bohatých, včetně Muska

Miami (USA) - Jeden student z Floridy, který po šéfovi automobilky Tesla Elonu Muskovi požaduje 50.000 dolarů (více než jeden milion Kč) za to, že na twitteru přestane zveřejňovat polohu jeho soukromého letadla, zakládá desítky dalších účtů. Ty sledují letouny jiných bohatých a známých lidí, včetně spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese či zakladatele Amazonu Jeffa Bezose. Informuje o tom dnes britský list The Guardian.

Devatenáctiletý vysokoškolák Jack Sweeney, který je nadšencem do letectví, uvedl, že vytvořil 16 automatizovaných twitterových účtů. Podobají se účtu @ElonJet a sledují polohu letadel Gatese, Bezose, podnikatele Marka Cubana či rappera Drakea.

Sweeney listu The Guardian v rozhovoru řekl, že také založil web, kde chce své služby zpeněžit. Hodlá nabízet fanouškům celebrit sledovací služby na míru a hostovat na webu verze zmíněných twitterových účtů, pokud společnost Twitter původní účty zablokuje kvůli stížnostem celebrit ohledně narušení soukromí.

"Buď jsou to opravdu prominentní lidé, nebo jsou prostě opravdu zajímaví," řekl Sweeney o lidech, které sleduje. "V poslední době jsem přidával lidi, které si (uživatelé) vyžádali," dodal.

Rapper Drake je podle Sweeneyho nejzajímavější z osob, které sleduje. "Má největší letadlo ze všech, je to obří Boeing," prohlásil. Drakeův letoun "Air Drake" je přibližně 18 metrů dlouhý Boeing 767-200ER za 185 milionů dolarů (3,9 miliardy Kč) s místy pro 216 cestujících.

Sweeney, který účet @ElonJet založil v červnu 2020, doufá, že s ním Musk obnoví konverzaci o odkoupení a zrušení zmíněného účtu. Spoluzakladatel a generální ředitel Tesly odmítl mladíkovi za zrušení účtu zaplatit 50.000 dolarů.

Musk, jehož majetek agentura Bloomberg aktuálně odhaduje na 240 miliard dolarů, je nejbohatším člověkem světa. Sweeneyho přitom už požádal, aby účet sledující jeho letadlo zrušil. "Můžete to odstranit? Je to bezpečnostní riziko," napsal Musk Sweeneymu. "Nelíbí se mi představa, že mě nějaký šílenec zastřelí," dodal.

Sweeney uvedl, že Muska považuje za svůj vzor a zprávu od něj označil za neskutečný zážitek. Řekl, že se zrovna chystal jít spát, když objevil vzkaz od Muska, který ho vyzývá ke smazaní účtu. "Pak mi nabídl 5000 dolarů, aby bylo pro lidi těžší ho sledovat a abych účet zrušil. Já mu pak dal protinabídku," vysvětlil mladík.

Sweeney se s Muskem pokusil vyjednávat. "Je šance, že to zvýšíte na 50.000 dolarů? Byla by to skvělá podpora při vysoké škole a možná bych si pak mohl koupit auto, možná dokonce Model 3 (od Tesly)," uvedl student.

Musk později řekl, že z celé situace nemá dobrý pocit a nechce se mu mladíkovi platit nic. Sweeney mu následně navrhl, že by účet smazal výměnou za stáž v Tesle. "To bylo to poslední, co jsem mu řekl," poznamenal mladík. "Pak mě zablokoval," dodal.