Americký soud zamítl žalobu na herce Spaceyho kvůli obtěžování

New York - Soud v New Yorku zamítl žalobu podanou na herce Kevina Spaceyho kvůli údajnému obtěžování. Podle poroty se Spacey jednání, za které byl žalován, nedopustil, uvedla agentura AP. Žalobu podal další herec Anthony Rapp, který tvrdil, že se k němu Spacey choval v roce 1986, kdy Rappovi bylo 14 let, nevhodně a v opilosti ho v posteli částečně zalehl. Rapp chtěl po Spaceymu odškodnění 40 milionů dolarů (zhruba jedna miliarda korun).

Spacey od začátku procesu tvrdil, že se ničeho nedopustil. Jeho advokáti Rappovo svědectví označili za nevěrohodné a celý příběh za vymyšlený. "Panu Rappovi se dostává během tohoto procesu více pozornosti, než kolik měl za celý svůj život," uvedla Spaceyho advokátka Jennifer Kellerová.

Rapp před soudem vypověděl, že v roce 1986 byl ve Spaceyho domě a v jeho posteli se díval na televizi. Tehdy šestadvacetiletý herec ho prý částečně zalehl tak, že se jeho rozkrok dotýkal boků tehdy 14letého chlapce. Tomu se ale podařilo se uvolnit a z domu odešel, ačkoli ho Spacey vyzýval, aby zůstal. Rapp tvrdil, že mu tato zkušenost způsobila újmu. Spacey obtěžování odmítl, podle Rappova advokáta Richarda Steigmana si Spacey ve svých výpovědí rozporoval.

Spacey čelí kvůli obžalobě za sexuální trestné činy také soudu v Londýně. V Británii mu za sexuální napadení hrozí šestiměsíční odnětí svobody nebo pokuta až v neomezené výši. Za donucení k pohlavnímu styku bez souhlasu pak až doživotní odnětí svobody.

Spaceyho kariéra se prudce zastavila v roce 2017, kdy ho zhruba 20 mužů obvinilo ze sexuálního obtěžování a napadení. Stalo se tak během kampaně MeToo zaměřené proti sexuálnímu obtěžování. Herec, který získal Oscara za role ve filmech Americká krása či Obvyklí podezřelí, už pak nepokračoval v hlavní roli v seriálu Dům z karet.