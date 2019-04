San Francisco - Americký soud dnes zablokoval postup vlády prezidenta Donalda Trumpa, která vrací žadatele o azyl zpět za mexickou hranici do rozhodnutí o jejich žádosti. Praktiku uplatňovanou od ledna budou muset úřady pozastavit tento pátek. Informovaly o tom agentury Reuters a AP. Vláda se proti rozhodnutí může odvolat.

Sanfranciský soudce Richard Seeborg vyhověl žádosti organizací zabývajících se ochranou lidských práv, které napadly Trumpův krok žalobou. Soudce vydal předběžné opatření, které má platit do rozhodnutí o žalobě. Začne platit v pátek, aby měli vládní právníci čas na případné odvolání.

Trumpova vláda vrací migranty do Mexika od ledna v rámci programu týkajícího se obyvatel středoamerických zemí, kteří většinou do USA míří při útěku ze své vlasti před chudobou a násilím. Nemexičtí migranti, kteří překročí jižní hranici Spojených států, jsou v souladu s programem vráceni do Mexika, než úřady jejich žádost o azyl v USA vyřídí. Do Spojených států se mohou vrátit na soudní slyšení, pokud je však výsledek azylové procedury negativní, jsou deportováni zpět do země svého původu.

Kritici programu tvrdí, že Mexiko není pro migranty bezpečné a jsou tam vystaveni mimo jiné riziku zotročení zločineckými gangy. Žadatelé o azyl navíc podle nich nebudou mít přístup k řádnému právnímu zástupci. V některých mexických městech u hranic navíc panuje horší násilí než ve městech Střední Ameriky, odkud migranti odešli.