Americký Senát předběžně podpořil návrh drobných úprav regulace zbraní

Washington - Skupina amerických senátorů z obou hlavních politických stran v noci na dnešek představila návrh zákona s cílem omezit počet obětí násilí páchaného střelnými zbraněmi. Text by mírně upravil systém prověřování nejmladších zákazníků nakupujících zbraně, rozšířil omezení týkající se pachatelů domácího násilí a vyčlenil finance na podporu duševního zdraví či bezpečnosti ve školách. Krátce po předložení návrh prošel prvním procedurálním hlasováním, definitivní schválení v Senátu by mohlo přijít do konce týdne.

Iniciativa vzešla z jednání demokratů s republikány a nezahrnuje žádné z razantních regulací, které dlouhodobě prosazuje Demokratická strana, jako je zákaz útočných pušek či prověřování všech nákupů střelných zbraní. Přesto je návrh považován za zásadní. Důvodem je to, že v USA jde o první významnější sadu opatření o regulaci zbraní za posledních skoro 30 let.

Za tu dobu Spojené státy, které jsou zemí s největší koncentrací zbraní v rukách civilního obyvatelstva na světě, zažily nespočet masových střeleckých útoků. Snahy toto násilí zkrotit narážejí na odpor Republikánské strany spojený s druhým dodatkem americké ústavy, který podle přelomového verdiktu Nejvyššího soudu USA z roku 2008 zakotvuje právo všech občanů vlastnit zbraň. Letošní dva květnové útoky v New Yorku a v Texasu, při nichž 18letí útočníci postříleli dohromady 32 lidí, ovšem legislativní aktivitu v tomto směru oživily.

Jedním pilířem navrhovaného zákona je snaha udržet zbraně mimo dosah potenciálně nebezpečných lidí. Autoři chtějí dát úřadům až deset pracovních dní na kontrolu záznamů osob ve věku 18 až 21 let, které si kupují zbraň, píše deník The New York Times. Další část by rozšířila federální zákon, který zakazuje nakupování zbraní pachatelům domácího násilí. Restrikce by se nově netýkala jen manželského násilí, ale i těch, kdo napadli partnera či partnerku mimo manželský svazek. Návrh podle webu Politico počítá s tím, že právo pořídit si zbraň by se při absenci dalších přečinů obnovovalo po pěti letech.

Jedná se o "nejvýznamnější zákon proti násilí páchanému zbraněmi za posledních téměř 30 let", napsal na twitteru demokratický senátor Chris Murphy, který byl jednou z hlavních postav mezistranických jednání z posledních dní. Dodal, že chystaný právní předpis "zachrání tisíce životů".

Dalším pilířem zákona je finanční podpora opatření, která mají "učinit komunity bezpečnějšími". Jde například o podporu zákonů jednotlivých států, na jejichž základě by bylo možné odebírat zbraně lidem považovaným za nebezpečné sobě či ostatním. Miliony dolarů chtějí předkladatelé návrhu vyčlenit také na rozšiřování péče o duševní zdraví a posilování bezpečnosti na školách, byť dosavadní zkušenosti nesvědčí o tom, že by umisťování ozbrojených strážců do škol a další opatření byla efektivní. Naopak podle některých kritiků mohou mít negativní dopady na děti.

"Naše legislativa bude zachraňovat životy a nenaruší práva plynoucí z druhého dodatku žádnému Američanovi, který respektuje zákony," uvedli předkladatelé ve společném prohlášení. Kromě Murphyho stáli v čele vyjednávání ještě demokratka Kyrsten Sinemaová a republikáni John Cornyn a Thom Tillis. "Těšíme se, že získáme širokou, mezistranickou podporu a že prosadíme naši rozumnou legislativu do zákonů," pokračuje společné prohlášení senátorů.

Senát USA je nyní rozdělený mezi 50 demokratů a 50 republikánů. Přijetí většiny legislativních návrhů kvůli procedurálním pravidlům vyžaduje nejméně 60 hlasů, ty by ale nyní mohly být k dispozici. Při úterním prvotním hlasování návrh vedle všech demokratů podpořilo ještě 14 republikánů, dalších 34 jich bylo proti.

Text podpořil i republikánský lídr v Senátu Mitch McConnell, který rovněž hovořil o rozumné sadě opatření. Podle Politico má po úterním hlasování návrh nakročeno k tomu, aby byl přijat do parlamentních prázdnin, které začínají v pondělí. Podle agentury AP by pak rychle mohl následovat souhlas Sněmovny reprezentantů, kde mají demokraté většinu.