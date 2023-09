Americký ministr zahraničí v Kyjevě ohlásil novou pomoc za miliardu dolarů

Kyjev - Do Kyjeva dnes na předem neohlášenou návštěvu přijel americký ministr zahraničí Antony Blinken a ohlásil zde nový balíček pomoci Ukrajině v celkové hodnotě přes jednu miliardu dolarů (22,6 miliardy korun). Blinken po schůzkách s premiérem Denysem Šmyhalem a šéfem diplomacie Dmytrem Kulebou mimo jiné řekl, že Spojené státy potěšily zprávy o postupu ukrajinské protiofenzivy. Setkal se také s prezidentem Volodymyrem Zelenským, informovala agentury.

"Spojené státy jsou odhodlány poskytnout Ukrajině prostředky, aby si mohla sama psát svou budoucnost (...). Dnes oznamujeme více než miliardu dolarů nové pomoci," řekl podle agentury AFP Blinken. Dodal, že tato pomoc umožní současné ukrajinské protiofenzivě nabrat na síle. "Postup současné protiofenzivy se v posledních týdnech zrychlil a tato nová pomoc jí pomůže dodat nový impuls," dodal.

Součástí balíčku je podle amerického diplomata vojenská a civilně-bezpečnostní pomoc v hodnotě 665 milionů dolarů. Další miliony dolarů vyčlenila americká vláda na posílení ukrajinské protivzdušné obrany či pomoc s odminováním, uvedla agentura Reuters.

Blinken podle Reuters dále uvedl, že s prezidentem Zelenským hovořil o "dlouhodobě udržitelných bezpečnostních opatřeních" a vyslechl si od něj jeho hodnocení ukrajinské protiofenzivy.

Ministerstvo obrany ve Washingtonu dnes souběžně s návštěvou Blinkena v Kyjevě oznámilo nový balíček vojenské pomoci v hodnotě 175 milionů dolarů (asi čtyři miliardy korun). Ukrajina obdrží mimo jiné vybavení pro protivzdušnou obranu, munici do raketometů HIMARS či dělostřelecké granáty. Spojené státy poskytnou Kyjevu poprvé také tankovou munici s ochuzeným uranem.

Agentura Unian s odkazem na kanály na síti Telegram napsala, že v ukrajinské metropoli kvůli Blinkenově návštěvě panují přísná bezpečnostní opatření a centrum je částečně uzavřené. Ve městě se dnes koná také summit prvních dam pořádaný chotí ukrajinského prezidenta Olenou Zelenskou, na který ráno přijela i manželka českého prezidenta Eva Pavlová.

Blinken dorazil na Ukrajinu jako první vysoký představitel USA od začátku protiofenzivy před třemi měsíci a v Kyjevě zůstane přes noc. Cestoval vlakem společně s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a poděkoval jí při té příležitosti za rozhodnutí Kodaně darovat Ukrajině stíhačky F-16, sdělil mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller.

Při setkání se Šmyhalem Blinken řekl, že Spojené státy "chtějí potvrdit svůj závazek" a pomoci zajistit, že Ukrajina "vojensky uspěje proti agresi", napsala agentura AP. Kulebovi pak sdělil, že Washington považuje za potěšující zprávy o postupu protiofenzivy. Šéf ukrajinské diplomacie nedávno na setkání ministrů zahraničí EU kritizoval množící se kritické poznámky západních představitelů o tom, že protiofenziva na Ukrajině nepostupuje dost rychle. Kuleba kritikům vzkázal, aby byli zticha, protože jejich vyjádření jsou urážkou ukrajinských vojáků, kteří v boji obětují životy za svobodu své země.

Stanice CNN s odkazem na zdroj z amerického ministerstva zahraničí uvedla, že Blinken by měl se Zelenským ladit postup i ohledně nadcházejícího Valného shromáždění OSN. "Ukrajinci budou mít v New Yorku důležitý úkol vysvětlovat svým spojencům a partnerům na celém světě, co se děje a že dál potřebují podporu," uvedl činitel.

Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova ilustruje Blinkenova cesta na Ukrajinu odhodlání Washingtonu financovat válečné úsilí "do posledního ukrajinského muže". "(Američané) budou dál podporovat Ukrajinu ve válečném stavu a vést tuto válku až do posledního muže a nebudou na to šetřit penězi. Tak to chápeme a víme o tom. Další vývoj speciální vojenské operace to nijak neovlivní," řekl podle agentury Reuters Peskov.

O možné Blinkenově cestě na Ukrajinu spekulovala ukrajinská média už v úterý, americká strana se k tomu ale tehdy odmítla vyjádřit. Pro amerického ministra zahraničí jde už o třetí návštěvu Ukrajiny od začátku války, poprvé byl v Kyjevě krátce po vypuknutí ruské invaze loni v dubnu, podruhé před rokem v září. Minulý týden Blinken oznámil další balíček vojenské pomoci Ukrajině za 250 milionů dolarů (5,6 miliardy Kč).