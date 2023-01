Americký ministr zahraničí Blinken pogratuloval Pavlovi ke zvolení hlavou státu

Washington - Americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes poblahopřál Petru Pavlovi k vítězství v českých prezidentských volbách. "Jako přátelé, partneři a spojenci se těšíme na spolupráci na mnoha našich prioritách bilaterálních, regionálních i světových," napsal Blinken na twitteru. Americký ministr zahraničí je prvním vysokým představitelem USA, který Pavlovi veřejně pogratuloval. Nově zvolený prezident mu za gratulaci poděkoval na twitteru. Už v sobotu, tedy v den oznámení výsledků voleb, Pavlovi poblahopřála americká ambasáda v Praze.

"Děkuji ministru zahraničí Antony Blinkenovi za jeho milá slova. Je mi ctí pokračovat ve službě své zemi v úzké spolupráci s našimi spojenci a partnery," napsal Pavel.

Blinken se svým blahopřáním přidal k řadě představitelů a představitelek především evropských zemí, kteří blahopřáli Pavlovi ke zvolení hlavou státu. Byli mezi nimi rakouský prezident Alexander Van der Bellen, německý prezident Frank-Walter Steinmeier, francouzský prezident Emmanuel Macron či slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která v sobotu Pavla navštívila osobně v jeho volebním štábu v pražském Karlíně.

Americký deník The New York Times (NYT) o víkendu napsal o Pavlovu vítězství jako o výhře "umírněného pragmatismu", který se střetl s "divokým populismem" reprezentovaným Pavlovým protikandidátem, šéfem hnutím ANO a bývalým premiérem Andrejem Babišem. Porážku Babiše dával NYT do širší souvislosti úspěchů a neúspěchů antisystémového populismu v Evropě. List The Washington Post uvedl, že Pavlovo vítězství upevní české prozápadní a proukrajinské směřování a konstatoval, že Pavel se po Miloši Zemanovi ujme "ceremoniální, avšak prestižní funkce".