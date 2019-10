Americký miniraketoplán přistál po rekordních 780 dnech v kosmu

Cape Canaveral (USA) - Rekordních 780 dní kroužil kolem Země bezpilotní raketoplán amerického letectva, jehož nejnovější mise skončila v neděli přistáním v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě. Testovací stroj X-37B délkou pobytu v kosmu překonal svůj vlastní rekord, který činil bezmála 718 dní. Mnoho podrobností o posledním letu se stejně jako v předchozích případech na veřejnost nedostalo, uvedl dnes web americké rozhlasové stanice NPR.

"Dnešek (neděle) představuje pro 45. vesmírnou letku neuvěřitelně vzrušující den," uvedl v prohlášení velitel operace generál Doug Schiess. "Náš tým se na tuto událost připravoval a já jsem nesmírně pyšný, že tvrdá práce a nasazení vyvrcholily dnešním bezpečným přistáním X-37B," pokračoval Schiess.

Podle NPR šlo o pátou přiznanou misi "záhadného" experimentálního miniraketoplánu, který pochází z dílny společnosti Boeing. Tyto operace jsou tajné a armádní instituce o nich hovoří pouze obecně.

Jedním z cílů čerstvě ukončeného letu, který začal předloni 7. září, bylo údajně vyzkoušet novou elektroniku a vysokoteplotní konstrukce "v dlouhotrvajících vesmírných podmínkách". V létě americké letectvo uvedlo, že X-37B testuje také pokročilou navigaci a řízení, lehké elektromechanické letové systémy či pokročilé pohonné systémy.

Podle Randyho Waldena, který vede jeden z úseků vojenského letectva Spojených států, raketoplán splnil všechny cíle mise a mimo jiné "poskytl odvoz malým satelitům". Astronom Jonathan McDowell působící na Harvardově univerzitě označil toto vyjádření za alarmující, neboť USA podle něj neohlásily vypuštění satelitů v rámci příslušné procedury OSN. "Bylo by to poprvé, co buď USA nebo Rusko očividně ignorovaly úmluvu," napsal McDowell na twitter.

Letectvo USA podle webu Space.com disponuje dvěma stroji X-37B, přičemž oba už absolvovaly vícero misí. Miniraketoplán je dlouhý 8,8 metru, vysoký 2,9 metru a rozpětí křídel má 4,6 metru. Ve vesmíru získává energii pomocí solárních panelů. Původně byl navržen na lety do 250 dnů, při posledních dvou misích ale stroje očekávanou výdrž ztrojnásobily.