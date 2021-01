Americký Kongres poprvé po volbách zasedl v novém složení

Washington - Ve Washingtonu se dnes poprvé v novém složení po listopadových volbách sešel americký Kongres. Sněmovna reprezentantů ovládaná demokraty si zvolí předsedu, o většině v Senátu rozhodnou až úterní vyřazovací volby v Georgii. Očekává se, že poslanci si do svého čela znovu zvolí kalifornskou demokratku Nancy Pelosiovou.

Americké sdělovací prostředky poukazují na to, že se 117. Kongres schází k prvnímu zasedání v atmosféře politické nestability. Demokraté si sice po volbách udrželi ve Sněmovně většinu, ale tu nejtěsnější, jakou měla jedna z politických stran za minulé dvě desetiletí - mají 222 křesel, zatímco republikáni 212.

Očekává se, že se hlasování o předsedovi značně protáhne kvůli protiepidemickým opatřením. V sále může být naráz jen 72 poslanců, bude se volit po skupinách. V Senátu složilo přísahu 32 zvolených senátorů do rukou předsedy a viceprezidenta Mikea Pence. Všichni přítomní měli roušky a přísahu skládali kvůli restrikcím v párech.

V Senátu zatím zůstává poměr sil ve prospěch republikánů, ale v úterý to mohou změnit dvoje vyřazovací volby v Georgii. Demokraté by mohli situaci zvrátit jedině ziskem obou mandátů a pak by rozhodujícím hlasem v Senátu byl hlas zvolené viceprezidentky Kamaly Harrisové.

Kongres má ve středu stvrdit výsledek prezidentských voleb, ale skupina republikánských senátorů to odmítá učinit a chce požádat o audit v některých státech. Prezident Donald Trump a část republikánů trvají na tom, že volby provázely rozsáhlé podvody. Zatím se jim to ale u soudů nepodařilo dokázat. Zvolený prezident Joe Biden má složit přísahu 20.ledna.

Vůdce nynější senátní většiny Mitch McConnell na dnešní senátní schůzi upozornil na politické neshody. "Je mezi námi mnoho závažných sporů v otázkách politického soupeření, smrtící pandemie a nepřátel ve světě. Existuje ale také mnoho důvodů k naději, řekl bych, že rok 2021 už vypadá radostně," řekl McConnell a zmínil se například o už započatém očkování proti covidu-19.

Vůdce sněmovní demokratické většiny Steny Hoyer se vyjádřil v podobném duchu, když řekl, že doufá, že nový Kongres otočí stránku za stranickým soupeřením a "zahájí novou kapitolu spolupráce demokratů s republikány".