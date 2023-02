Americký herec Tom Sizemore je v kritickém stavu, utrpěl mozkové aneurysma

Los Angeles (USA) - Americký herec Tom Sizemore, který je známý díky rolím ve filmech Zachraňte vojína Ryana nebo Černý jestřáb sestřelen, byl o víkendu hospitalizován v Los Angeles poté, co utrpěl mozkové aneurysma. List The Guardian dnes s odvoláním na Sizemorova manažera informoval, že hercův stav je kritický. "Nyní je v kritickém stavu a je to situace 'počkáme a uvidíme'," uvedl manažer 61letého herce Charles Lago.

Filmová a televizní kariéra Toma Sizemora trvá několik desítek let, ale nejznámější je právě díky roli bojem ostříleného seržanta po boku Toma Hankse ve válečném dramatu Zachraňte vojína Ryana z roku 1998, a jako velitel vojenského praporu ve filmu Černý jestřáb sestřelen z roku 2001. V roce 2000 byl nominován na cenu pro nejlepšího herce za roli v televizním filmu Ochrana svědků.

Prakticky po celou dobu herecké kariéry se Sizemore potýká s drogovou závislostí a několikrát se dostal do křížku se zákonem. Byl odsouzený mimo jiné za napadení někdejší přítelkyně, a šel na odvykací kůru kvůli závislosti na metamfetaminu a heroinu. V posledních letech byl mnohokrát zadržen za řízení pod vlivem a za držení narkotik.