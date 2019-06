Americký herec Spacey nečekaně dorazil k soudu

Washington - Americký herec Kevin Spacey, jehož kariéru poškodila série obvinění ze sexuálního obtěžování mužů, se překvapivě zúčastnil předprocesního slyšení v kauze sexuálního útoku na osmnáctiletého chlapce. Čin, kterého se podle obžaloby dopustil v červenci 2016 v baru na malém ostrově Nantucket v americkém státě Massachusetts, by dvojnásobného držitele Oscara mohl dostat za mříže až na pět let.

List The Wall Street Journal uvedl, že obhajoba se nyní plně věnuje snaze zpochybnit důvěru žalujícího muže. Předložila například dokumenty, které ho obviňují z toho, že smazal textové zprávy dokládající Spaceyho tvrzení o nevině.

Na lednovém slyšení předběžného řízení soud Spaceymu nařídil, aby se ke své údajné oběti ani k její rodině nepřibližoval. Soud mu rovněž umožnil se dalších slyšení osobně nezúčastňovat, proto Spaceyho dnešní přítomnost média označují za nečekanou.

Devětapadesátiletého herce v minulosti z obtěžování obvinilo více než třicet mužů, před soudem ale dosud skončila jen kauza z ostrova Nantucket. Jako první herce v říjnu 2017 obvinil ze sexuálního obtěžování o dvanáct let mladší americký herec Anthony Rapp, kterého se prý pokusil svést před zhruba třemi desítkami let. Spaceymu bylo tehdy 26 a Rappovi 14 let. Spacey se Rappovi za nevhodné chování omluvil.