Americký herec Liev Schreiber pomáhá Ukrajině, zemi svých předků

Karlovy Vary - Americký herec, režisér a scenárista Liev Schreiber dnes na festivalu v Karlových Varech představil organizaci BlueCheck Ukraine, která pomáhá válkou zasažené zemi. Jako první z ohlášených hvězd filmového festivalu novinářům řekl, že za jeho angažmá na Ukrajině tak trochu může Česká republika, kde natáčel téměř před 20 lety film Naprosto osvětleno, jehož hrdina pátrá na Ukrajině po stopách svých židovských předků. "Mám k tomu blízko, jsem Američan, který má také ukrajinské předky," řekl. Dodal, že z Ukrajiny pocházel jeho dědeček.

Zemřel, když Lievovi bylo něco přes 20 let. "Měl jsme k němu velmi blízko, všechno, co jsem dělal, vycházelo z jeho života," uvedl. Když přišla letošní invaze Ruska na Ukrajinu, začal Schreiber znovu přemýšlet o tom, co to znamená být Ukrajincem. "Neměl jsem moc tušení," řekl. Pochopil to ale, když viděl muže ve svém věku, umělce, jak objímají své děti a loučí se s manželkami a berou do ruky zbraň připraveni bojovat ve válce, ve které má protivník velkou přesilu lidí i zbraní.

"Pro mě to byl důkaz odolnosti a také připomínka toho, že nejsem Ukrajinec. Sedím si pohodlně v New Yorku a nic nedělám. A kolem mě sedí děti a vidí, jak nic nedělám," popsal moment, kdy se rozhodl pomáhat. Dal se dohromady mimo jiné s Jasonem Conem a Michaelem Goldfarbem, kteří působili či působí v organizaci Lékaři bez hranic. "A přišli jsme s tím, abychom se pokusili usnadnit lidem pomáhat druhým," řekl.

Doplnil, že si znovu vzpomněl na svého dědečka, který by podle něj udělal cokoli, aby někomu pomohl. Na dotazy novinářů, co je třeba dělat pro to, aby lidé na Ukrajinu s tím, jak válka trvá dlouho, nezapomínali, řekl, že je třeba si tamní situaci stále připomínat. "Vidím Ameriku jako národ vnoučat a vnímám podobně i Evropu. Všichni jsme propojeni intimním příběhem," řekl.

Schreiber se na Ukrajinu sám také vypravil, navštívil kolem Velikonoc Lvov, kde tehdy bylo relativně bezpečno. "Byla tam neuvěřitelná energie, jako kdyby oslavovali, chtěli bojovat, jsou nesmírně odolní…není pochyb o tom, že Ukrajinci mají bojovného ducha," uvedl herec, který pomáhal dostat do Polska uprchlíky, staral se o zásobování potravinami a jak dnes řekl, pomáhal vařit třeba boršč. Manželce a dětem řekl o své cestě na Ukrajinu až po svém návratu. "Pak jim to nevadilo. Byl jsem ale v mnohem větším bezpečí, než oni by si mysleli, díky skupinám, s nimiž jsem cestoval," řekl a doplnil, že se chystá na Ukrajinu znovu.

Setkal se také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. "První věc, kterou řekl, byla věta: Jste mnohem odvážnější, než si myslíte. Vidíme to i na příkladu amerického národa, kdysi jsme byli Češi nebo Italové a jsme stateční. Musíme to (situaci na Ukrajině) řešit teď, dříve, než nám to bude klepat na dveře," řekl Schreiber.

Odmítá bojkot ruského umění, stejně jako kteréhokoli dalšího, umění podle něj podporuje svobodu. Varoval však před dezinformacemi, které se šíří i prostřednictvím umělecké propagandy, nejen médií.

Na začátku tiskové konference Schreiber ostře ukončil cvakání fotoaparátů reportérů, přes které nebylo slyšet jeho slova. Při jejím konci ale shrnul své snažení na pomoc lidem postiženým válkou tak, že pokud je možné celebritu pro něco dobrého "využít", je to dobré. "Nemáte soukromý život, ale všechno to stojí za to, pokud se tím něco změní k dobrému, pro mou rodinu i pro svět. Musíme pamatovat na to, na čem nám záleží, jaké máme hodnoty, kdo byli naši rodiče, kdo byli jejich rodiče a čím si prošli," uvedl. "Tucet fotografů nám tu chvíli znepříjemňuje život, ale je to vlastně luxus," uzavřel.