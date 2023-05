Americký golfista Koepka potřetí v kariéře vyhrál PGA Championship

Rochester (USA) - Americký golfista Brooks Koepka potřetí v kariéře vyhrál PGA Championship v Rochesteru. Bývalý první hráč světa si celkově připsal pátý triumf na turnajích kategorie major.

Třiatřicetiletý Koepka zvítězil díky výkonu 271 ran a Viktora Hovlanda z Norska s Američanem Scottiem Schefflerem porazil o dva údery. Spravil si tak chuť po dubnovém Masters, kde vedl o dvě rány, ale nakonec skončil druhý.

"V Augustě jsem se poučil, takže jsem věděl, co nemám dělat. Myslel jsem na to celou noc," řekl novinářům Koepka, který na majoru zvítězil jako první hráč konkurenčního okruhu LIV.

Ten je od začátku terčem časté kritiky, protože ho Saúdská Arábie, jenž si tím podle mnohých snaží vylepšit pověst poškozenou stavem lidských práv. Navíc je ve vyhroceném sportu i s PGA.

"Myslím, že to LIV hodně pomůže, ale abych byl upřímný, tady jsem hlavně sám za sebe. Takže jsem rád, že jsem tenhle turnaj vyhrál potřetí," řekl Koepka, který na PGA Championship navázal na triumfy z let 2018 a 2019.

Minimálně třikrát na turnaji dokázal zvítězit jako šestý hráč. Před ním se to povedlo Jacku Nicklausovi a Walteru Hagenovi (oba 5 triumfů), Tigeru Woodsovi (4) a Genu Sarazenovi (3) se Samem Sneadem (3).

"Je to sakra dobrý pocit. A z těch tří vítězství si tohoto vážím nejvíc. Zejména kvůli všemu, čemu jsem si v posledních letech musel prožít," připomněl Koepka časté problémy s koleny a také kritiku po přechodu k LIV.

Ve středu pozornosti byl také instruktor místního klubu Michael Block, který v závěrečném kole zahrál 15. jamku na jeden úder a obsadil dělené 15. místo. "Ani se mi tomu nechce věřit," prohlásil Block.

"Je to jako sen a neskutečně si to užívám. Lepší už to být nemůže," přidal Block, který si za lekci účtuje 125 dolarů. Díky životnímu výkonu na PGA Championship si přišel na 290 tisíc dolarů (asi 6,4 miliony korun).