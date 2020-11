Americký fotograf zachytil hadaře, jak leze z krku volavky

New York - Sérii neuvěřitelných fotografií, na kterých se ulovený hadař snaží vylézt ven z otvoru, který prorazil v krku volavky velké, se podařilo pořídit americkému amatérskému fotografovi Samu Davisovi. Informoval o tom zpravodajský server news.com.au.

Osmapadesátiletý Davis z amerického Marylandu se vydal fotit lišky, orly a "cokoli, co by mohlo být zajímavé". Všiml si volavky, které z krku viselo něco, co vypadalo jako had nebo úhoř. Nejprve si myslel, že se tento tvor volavce zakousl do krku, ale až doma při prohlížení snímků zjistil, že jde ve skutečnosti o hadaře, který si prorazil otvor v krku volavky v pokusu o únik.

Hadař je mořský druh ryby z čeledi hadařovití a řádu holobřiší. Na konci čenichu má tvrdou špičku, aby se mohl zahrabat do měkkého písku na dně moře či oceánu, kde tráví většinu času.

Právě tuto tvrdou špičku rypce použil hadař, aby se pokusil vyklouznout z krku volavky. Přestože na počátku odvážného úniku byl hadař ještě evidentně živý, z dalších fotografií je zjevné, že svůj útěk z volavčího Alcatrazu nepřežil.

Šance nejsou ale příliš příznivé ani pro volavku. Podle odborníka na ptáky Martina Fowlieho je zázrak, že volavka dokázala vůbec letět s tak velkou dírou v krku. "Takto vážné zranění pravděpodobně moc dlouho nepřežije," řekl Fowlie zpravodajskému serveru MailOnline.