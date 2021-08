Americký dron zasáhl atentátníky, kteří se chystali na útok

Kábul/Washington - Spojené státy dnes podle mluvčího americké armády provedly v Kábulu letecký úder na vozidlo, jehož posádka se chystala k sebevražednému útoku na tamní mezinárodní letiště. Americké velvyslanectví v Afghánistánu předtím důrazně varovalo občany USA před dalším teroristickým útokem. Prezident Joe Biden mezitím vzdal hold 13 vojákům, kteří zemřeli při čtvrtečním sebevražedném atentátu teroristické organizace Islámský stát-Chorásán v Kábulu. Washington nebude mít po úterním předpokládaném ukončení evakuace své velvyslanectví v Afghánistánu, kde se v polovině srpna chopilo moci radikální islamistické hnutí Tálibán.

Armádní mluvčí William Urban označil dnešní letecký útok z amerického bezpilotního letounu za akt sebeobrany. Dosavadní informace podle něj nenaznačují, že by při útoku přišli o život i civilisté. "Jsme přesvědčeni, že jsme úspěšně zasáhli cíl," uvedl Urban. "Výrazná druhotná exploze z vozidla naznačuje, že v něm bylo velké množství výbušniny," dodal.

O cíleném leteckém útoku, jehož terčem byli atentátníci z teroristické organizace Islámský stát (IS), předtím podle tiskových agentur informovali nejmenovaní američtí činitelé i Tálibán.

Pentagon v sobotu oznámil, že americký bezpilotní letoun zabil dva "plánovače" útoků hnutí Islámský stát-Chorásán. Tato skupina se přihlásila ke čtvrtečnímu útoku, při němž se u jedné z bran letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Při explozi přišlo o život nejméně 169 Afghánců a 13 amerických vojáků.

Zpráva o zmařeném atentátu přichází poté, co americké velvyslanectví v Afghánistánu v noci na dnešek varovalo americké občany, že má k dispozici důvěryhodné informace o hrozbě dalšího teroristického útoku u letiště v Kábulu. Důrazně jim proto doporučilo, aby tuto oblast okamžitě opustili. Prezident Biden v sobotu varoval, že další útok je v příštích 24 až 36 hodinách velmi pravděpodobný.

Na letecké základně Dover v americkém státě Delaware dnes Biden vzdal hold vojákům, kteří zahynuli při čtvrtečním sebevražedném útoku v Kábulu. Učinil tak u příležitosti návratu jejich tělesných pozůstatků do vlasti. S manželkou Jill se také sešel s příbuznými obětí.

V úterý by měli letiště v Kábulu opustit zahraniční vojáci. Američtí představitelé včetně Bidena prohlásili, že termín hodlají dodržet. Svou přítomnost by ale mohly USA prodloužit, pokud by to posloužilo evakuaci vlastních občanů. Podle ministra zahraničí Antonyho Blinkena v Afghánistánu čeká na evakuaci zhruba 300 amerických občanů, kterým se úřady snaží pomoci dostat se na letiště v Kábulu. Za uplynulý den Spojené státy a spojenci odvezli z Kábulu na 3000 lidí, od poloviny srpna to je celkem 114.000 lidí. Na letišti zůstává podle sobotního prohlášení Pentagonu také 4000 zbylých amerických vojáků.

Spojené státy nebudou mít od 1. září velvyslanectví v Kábulu, uvedl v rozhovoru na stanici CBS bezpečnostní poradce Bílého domu Jack Sullivan. O tom, zda si USA ponechají diplomatickou misi v Afghánistánu i po 31. srpnu, se několik dní spekulovalo. Tálibán v sobotu ústy svého mluvčího Zabiulláha Mudžáhida uvedl, že si přeje diplomatické vztahy se Západem zachovat.

Francie a Británie v pondělí vyzvou OSN, aby byla v Kábulu vytvořena bezpečná zóna. Ta by měla mezinárodnímu společenství umožnit pokračovat v humanitárních operacích a v evakuaci ohrožených lidí z Afghánistánu. Zároveň by mu umožnila dál vyvíjet tlak na Tálibán, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron.

Britský premiér Boris Johnson dnes ocenil vojáky britské armády za jejich dvacetiletou misi v Afghánistánu a obhajoval evakuační operaci, která ale byla podle kritiků chaotická a opožděná. Británie od nástupu Tálibánu k moci v polovině srpna evakuovala z letiště v Kábulu více než 15.000 lidí, podle odhadů britské vlády ale přes 1000 afghánských spolupracovníků Británie v zemi ještě zůstalo. Poslední britský let odstartoval z Kábulu v sobotu večer.

Skupina válečných vůdců v Afghánistánu, mezi nimiž je i velitel uzbeckých milicí Abdul Rašíd Dóstum a prominentní tádžický vůdce Atta Muhammad Núr, je připravena jednat s Tálibánem o budoucí vládě Afghánistánu. Agentuře Reuters to řekl Núrův syn Chálid. Islamistické hnutí Tálibán tvrdí, že je připraveno do vlády přizvat zástupce různých stran. Vládu by měl Tálibán představit v následujícím týdnu.