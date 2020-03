Americké úřady u koronaviru zaváhaly, teď je prý všude, píše NYT

Muž s respirátorem v metru v New Yorku na snímku z 9. března 2020.

Muž s respirátorem v metru v New Yorku na snímku z 9. března 2020. ČTK/AP/John Minchillo

Washington - Americké federální úřady v počáteční fázi šíření nového koronaviru na domácí půdě nevyužily řadu příležitostí a jejich postup zkomplikoval boj proti nákaze. I nyní po týdnech výhrad směrem k vládním agenturám mají navíc činitelé v ohniscích infekce stále problémy s rozsáhlým testováním potenciálních nakažených. V úterní reportáži to uvedl deník The New York Times (NYT), zatímco se varování dále hromadila a počet potvrzených nakažených ve Spojených státech přesáhl 1000.

Od samého počátku nákazu v USA monitoruje odbornice na infekční onemocnění působící v Seattlu Helen Chuová. Právě v oblasti tohoto města ve státě Washington se na konci ledna potvrdil první americký výskyt koronaviru. Chuová v té době pracovala na výzkumu týkajícím se chřipky a chtěla využít metody svého týmu k mapování případů nového onemocnění.

"K přizpůsobení svých testů na monitorování koronaviru by potřebovali souhlas státních i federálních úřadů. Ale takřka všude, kam se doktorka Chuová obrátila, činitelé opakovaně návrh odmítali, dokládají rozhovory a e-maily, přestože se s postupujícím časem nákaza dostávala i za hranice Číny," popisuje NYT.

Na konci února už prý týmu odborníků v Seattlu došla trpělivost: Začali testy na koronavirus provádět bez povolení vlády. A záhy se potvrdily jejich nejhorší obavy, když měl pozitivní test místní mladík, který předtím nebyl nikde v zahraničí. "Musel tady být (virus) celou tu dobu... A teď je úplně všude," řekla Chuová.

Aktuálně je z USA hlášeno nejméně 1050 pozitivně testovaných lidí, podle oficiálních údajů z úterka už se infekce rozšířila do 39 z 50 amerických států. Po nákaze v zemi zemřelo 29 lidí, podobně jako jinde šlo převážně o obyvatele v seniorském věku.

Co se týče Chuové a jejího týmu, stát Washington jim v pondělí nařídil, aby s testováním skončili, napsal NYT. "Neschopnost využít chřipkovou studii... byla jen jednou ze série nevyužitých šancí v podání federální vlády, pokud jde o zajištění rozsáhlejšího testování v prvotní fázi epidemie, kdy je snazší nákazu dostat pod kontrolu," pokračuje reportáž.

Představitelé americké vlády čelí kritice zejména kvůli tomu, že zpočátku nenasadili testovací soupravy dodané Světovou zdravotnickou organizací a trvali na použití vlastní metody, která ale nebyla dostatečně připravená. Vláda toto rozhodnutí stále jasně nevysvětlila, zároveň tento týden stále nebyl známý celkový počet testů provedených v USA. Veřejné zdravotnické laboratoře jich podle úterního vyjádření šéfa Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Roberta Redfielda vykonaly necelých 5000. Například v České republice už se kvůli koronaviru testovaly vzorky od více než 1300 osob, v Británii to dnes bylo více než 27.000.

Podle NYT se americké regiony nejhůře zasažené nákazou stále potýkají s problémy kolem masového testování ohrožených lidí. "Skutečně musíme činit ráznější kroky... Více testů, více testů, více testů. To je jediná cesta, jak omezit šíření," citovala dnes televize CNN guvernéra státu New York Andrewa Cuoma. V uvedeném státě ráno evidovali skoro 200 nakažených.