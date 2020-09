Americké televizní ceny Emmy se kvůli covidu-19 udílely na dálku

Los Angeles - Letošní 72. ročník amerických televizních cen Emmy, který se kvůli pandemii covidu-19 uskutečnil bez osobní účasti diváků i bez červeného koberce, ovládl americký seriál Watchmen (Strážci) s 11 výhrami, včetně ceny za nejlepší minisérii. Kanadský sitcom Schitt’s Creek získal devět zlatých sošek, včetně ceny za nejlepší komediální seriál. Jako nejlepší dramatický seriál vybrala americká televizní akademie Boj o moc (Succession), jehož tvůrce Jesse Armstrong využil příležitost i ke kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa za "mizerné" zvládnutí epidemie covidu-19 ve Spojených státech.

"Nikdo nepůjde poražen domů, protože všichni už doma jsou," zavtipkoval na začátek slavnostního večera jeho americký moderátor Jimmy Kimmel. Na kameru také ujistil diváky, že v publiku opravdu nikdo není. "Samozřejmě nemáme publikum. Toto není volební mítink MAGA, jsou to Emmy," řekl Kimmel s odkazem na Trumpovu volební kampaň Make America Great Again (MAGA).

Někteří z oceněných i moderátor také vyzvali Američany, aby šli volit. Během přenosu se objevily i odkazy na pandemii covidu-19, v níž jsou USA nejpostiženější zemí. Například americký herec Jason Sudeikis během ohlašování výsledků kategorie komediální seriál podstoupil test na koronavirus, který mu tyčinkou stěrem z nosu udělala přímo na pódiu v ochranném obleku s rouškou a v rukavicích zdravotní sestra.

Velkou radost projevila herečka Zendaya, která se ve svých 24 letech stala nejmladší vítězkou v kategorii nejlepší herečka v dramatu. Vysloužila si to ztvárněním problematické dospívající dívky v dramatickém seriálu Euforie z prostředí středoškoláků. Zendaya je také teprve druhou černoškou oceněnou za výkon v dramatické kategorii - před ní se to podařilo v roce 2015 Viole Davisové oceněné za výkon v seriálu Vražedná práva. Zendaya se o radost z ceny podělila s přáteli a příbuznými, s nimiž byla vidět na videu pořízeném podle agentury AP zřejmě v hotelovém pokoji. "Většinou nebrečím, snažila jsem se, aby mne to nepřemohlo, byla to velmi emocionální chvíle a ještě jsem tomu neuvěřila," řekla herečka.

Cenu pro nejlepšího herce v dramatu dostal Jeremy Strong, který hraje v seriálu Boj o moc.

Velké nadšení vypuklo v Torontu, kde se shromáždili tvůrci seriálu Schitt's Creek. Právě k jeho hercům Catherine O'Haraové a Eugenovi Levymu směřovaly ceny za nejlepší herecké výkony v komediální sérii. Levyho syn Daniel byl navíc oceněn za scénář, podělil se s otcem i o cenu za režii a získal ocenění nejlepšího herce ve vedlejší roli.

Někteří čerství laureáti připomněli důvody letošních protestů proti policejnímu násilí a rasové nerovnosti v USA. Například americké černošské herečky Regina Kingová, která dostala Emmy pro nejlepší herečku v hlavní roli v minisérii za seriál Watchmen (Strážci), a Uzo Adubaová, oceněná za vedlejší roli v minisérii Mrs. America, vzdaly hold černošské zdravotnici Breonně Taylorové. Tu zastřelila policie v březnu při sporném zásahu v jejím bytě.

Ceny Emmy se letos přebíraly virtuálně a jejich držitelé za ně děkovali přes internet z gaučů a křesel svých bytů. Ceremoniál se tak podle AP de facto konal na 130 místech v desítce zemí.

Na jevišti v hale v Los Angeles, odkud se ceremonie přenášela v přímém přenosu, se objevilo jen několik celebrit, které vyhlašovaly vítěze. Jako první to udělala herečka Jennifer Anistonová, která virtuálně předala cenu za nejlepší herečku v komediální sérii O'Haraové.

Ceny Emmy za kreativní umění se udílely už minulý týden. Nominovaný byl v kategorii nejlepší střih zvuku pro seriál nebo komedii v hrané televizní tvorbě i český zvukař Juraj Mravec, a to jako člen zvukařského týmu další řady životopisného seriálu Koruna (The Crown). Cenu v této kategorii ale nakonec získal tým zvukařů mysteriózního seriálu Stranger Things.