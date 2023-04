Americké studio chystá nový seriál o Harrym Potterovi, píše list The Times

Londýn/Los Angeles - Plány na televizní seriál o Harrym Potterovi, o jehož přípravě se dlouho šíří zvěsti, začaly nabývat jasnější obrysy poté, co autorka ságy o kouzelnickém učni J. K. Rowlingová souhlasila, že se na projektu bude podílet jako producentka. Informoval o tom list The Times, podle kterého seriál již dva roky plánují streamovací služba HBO Max a její mateřská společnost Warner Bros. Discovery, která produkovala úspěšnou filmovou sérii podle knih Rowlingové. Je pravděpodobné, že každá série se bude věnovat jedné ze sedmi knih o Harrym Potterovi, napsal deník.

Studio Warner Bros. Discovery udržuje úzké vztahy s Rowlingovou, s níž dříve podepsalo smlouvy na filmy o Harrym Potterovi, spin-off sérii Fantastická zvířata a také na zábavní park ve svých filmových studiích u Londýna. Šéf studií David Zaslav dlouhodobě podporuje Rowlingovou, která v posledních třech letech čelila kritice za své názory na transgenderové osoby. Například Daniel Radcliffe a Emma Watsonová, kteří ve filmové sérii ztvárnili Harryho Pottera a Hermionu Grangerovou, se proti výrokům Rowlingové ohradili.

Rowlingová se kvůli kritice nezúčastnila loňského televizního speciálu k 20. výročí Harryho Pottera. Kromě Radcliffa a Watsonové se v něm objevil mimo jiné herec Rupert Grint, který ztvárnil Rona Weasleyho, Ralph Fiennes, který hrál černokněžníka lorda Voldemorta, či herečka Helena Bonham Carterová, představitelka smrtijedky Bellatrix Lestrangeové.

Zaslav loni uvedl, že by s Rowlingovou rád znovu spolupracoval, a dodal, že se studio "hodlá skutečně zaměřit na franšízy". Nyní hledá scenáristu, který by adaptoval romány pro televizní obrazovky poté, co Rowlingová souhlasila, že se bude podílet na produkci série.

Romány a filmy o Harrym Potterovi jsou pravděpodobně nejvýraznějším kulturním úspěchem 21. století, poznamenal The Times. Od vydání první knihy v roce 1997 se po celém světě prodalo přibližně 600 milionů výtisků. Hodnota celé franšízy, zahrnující knihy, filmy, počítačové hry a divadelní představení, které se hraje na třech kontinentech, se odhaduje na 25 miliard dolarů (536 miliard Kč).

Podle deníku má 57letá Rowlingová jmění ve výši asi 850 milionů liber (22,7 miliardy Kč). V posledních letech se zaměřila na knihy pro dospělé, a to sérii o detektivovi Cormoranu Strikeovi napsanou pod pseudonymem Robert Galbraith.

Společnost HBO Max se ve streamování stala největším konkurentem Netflixu, a to díky seriálům, jako je Boj o moc či Hra o trůny, a jejímu prequelu Rod Draka. Nabízí také také filmy společnosti Warner Bros. Discovery, včetně Pána prstenů a snímky DC Comics, jako jsou Batman a Joker.

Očekává se, že každý díl série o Harrym Potterovi bude stát desítky milionů liber. Seriál Koruna na Netflixu stojí přibližně deset milionů liber (267 milionů Kč) za epizodu a poslední série Stranger Things na Netflixu stála podle odhadů 25 milionů liber (669 milionů Kč) za díl.