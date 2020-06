Americké protesty ukazují podle Putina na hlubší krizi v zemi

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin dnes v rozhovoru vysílaném státní televizí Rossija 1 uvedl, že vlna protestů v USA proti rasismu a policejnímu násilí je podle něj "projevem hluboké vnitřní krize" v zemi. Píše o tom ruská tisková agentura Ria Novosti.

"To, co se tam nyní děje, je projevem hlubších vnitřních krizí. Náznaků jsme si mohli všimnout už dříve, v době, kdy se k moci dostal současný prezident [Donald Trump]. Ten zvítězil v demokratických volbách, ale ti, co prohráli, si stejně vymysleli kdovíjaké povídačky, jen aby zpochybnili jeho legitimitu," okomentoval Putin nynější situaci v USA. Agentura AFP v tomto kontextu připomněla, že po amerických volbách v roce 2016 se objevila nařčení, že Rusko průběh voleb ovlivňovalo. Tato obvinění Moskva vehementně odmítá.

Putin se také domnívá, že problémy, se kterými se USA potýkají, nyní více vyvstaly kvůli koronavirové pandemii, a vyslovil názor, že Moskva je oproti Washingtonu ve snaze zabránit šíření koronaviru efektivnější. "V koronavirové situaci jednáme s jistotou, máme minimální ztráty a doufejme, že to tak bude i nadále. Ale v USA to tak není," řekl Putin.

Podle ruské hlavy státu to souvisí s politickým systémem. Zatímco v Rusku jednají vláda i představitelé jednotlivých regionů "jako jeden muž", v USA to tak nefunguje, myslí si Putin. "[Americký] prezident řekne ‚udělejme to tak a tak‘ a guvernéři mu na to odpoví ‚tak to ani náhodou.‘"

To by se podle Putina v Rusku nemohlo stát. "Pochybuji, že by si někdo ve vládě nebo v regionech řekl ‚nebudeme dělat to, co říká vláda nebo prezident, podle nás je to nesmysl.‘"

V souvislosti s tím také Putin vysvětlil své chápání demokracie. "Demokracie je vláda lidu, to ano. Ale pokud si lid zvolí své zástupce ve vyšších mocenských orgánech, které mají jeho důvěru, tak tito zástupci mají právo v orgánech jednat takovým způsobem, aby vyhověli zájmům drtivé většiny obyvatelstva země," řekl.

Putin odsoudil podle agentury AFP to, že současné demonstrace v USA se podle něj zvrhávají v nepokoje a výtržnosti. Podle něj nevěstí nic dobrého pro stát, když se boj za rovnost práv transformuje v nepokoje.

Ruská média připomněla, že dnešní rozhovor v televizním pořadu "Moskva. Kreml. Putin" je první Putinovo interview naživo za dobu koronavirové pandemie.