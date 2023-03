Americké Mississippi zasáhlo tornádo a bouře, zemřelo nejméně 24 lidí

Washington - Tornáda a silné bouře, které se v noci na dnešek prohnaly americkými státy Mississippi a Alabama a zcela zpustošily několik obcí, připravily o život nejméně 24 lidí. Informovala o tom dnes mississippská agentura pro krizové řízení, podle níž desítky dalších lidí utrpěly zranění a čtyři osoby jsou nezvěstné. Stanice ABC s odvoláním na místní a federální úřady uvedla, že škody jsou hlášeny z pásu území o délce až 160 kilometrů.

Pátrací a záchranné operace běží zejména v okresech Sharkey a Humphreys v deltě řeky Mississippi v západní části stejnojmenného státu, uvedla v pátek pozdě večer mississippská agentura pro krizové řízení. Rozsah škod, které tornádo napáchalo, tam vyšel najevo teprve dnes po rozednění a symbolem zkázy se staly zejména obce Silver City a Rolling Fork, rodiště slavného bluesového hudebníka Muddyho Waterse. Dvoutisícové městečko Rolling Fork živel téměř srovnal se zemí a panují obavy, že počet obětí bude stoupat. Mnoho obyvatel tam totiž žilo v mobilních domech, které tornádu neodolaly.

Národní meteorologická služba (NWS) uvedla, že tornádo bylo hlášeno v pátek před devátou hodinou večerní místního času a vydala výstrahu i pro město Winona, které se nachází asi 160 kilometrů severovýchodně od Rolling Fork.

Do Rolling Fork dnes dorazil guvernér Tate Reeves, který městečko přirovnal ke "ground zero". Také místní hasičský dobrovolník uvedl, že tornádo přineslo "naprostou zkázu". "Moje město je pryč, ale my jsme odolní," řekl stanici CNN starosta Eldridge Walker. Podle něj jsou lidé uvěznění pod troskami a záchranáři se je snaží vyprostit, ve městě podle něj zemřelo nejméně 12 lidí, mnoho dalších je zraněných.

Záběry a fotografie z Rolling Fork ukázaly zničené domy, vytrhané sloupy elektrického vedení a převrácená auta. Podobně popisují rozsah škod obyvatelé v Silver City.

Mohutné bouře zasáhly i další oblasti v Mississippi a v sousední Alabamě. Podle serveru BBC tam padaly kroupy o rozměru golfových míčků a silně pršelo.