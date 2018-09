Atlantic City (USA) - Nia Imani Franklinová se v neděli stala první Američankou, která vyhrála soutěž krásy Miss America po rozhodnutí poroty vyřadit dosud neodmyslitelné defilé v plavkách. Organizátoři ke kontroverznímu kroku přikročili na podporu tažení proti sexuálnímu ponižování žen, které v USA prosazuje organizace MeToo.

Vítězka, kterou do finálové části katapultovalo vítězství v regionální soutěží Miss New York, se změnami v organizaci konkurzu souhlasí. Vyřazení defilé v plavkách jí prý umožnilo pořádně se najíst. Navíc cítí, že stejně jako ostatní účastnice soutěže znamená její osobnost mnohem víc, než jen to, co reprezentuje její postava.

O titul Miss America 2019 se v Atlantic City na východním pobřeží USA ucházelo 51 žen, každý americký stát delegoval jednu kandidátku. Rozhodnutí nehodnotit účastnice soutěže podle vzhledu bylo oznámeno počátkem června s tím, že na umístění soutěžících nebude mít žádný vliv ani oděv, v nichž se účastnice představí během finálového večera.

Změny jsou důsledkem loňského skandálu, po němž se vyměnilo tříčlenné vedení soutěže, v němž jsou teď výhradně ženy. Loni v prosinci se v médiích objevily informace, podle nichž si tehdejší porotci vyměňovali v letech 2014-2017 e-mailové vzkazy plné nevybíravých poznámek o vzhledu a inteligenci kandidátek. Několik hlavních manažerů a porotců muselo soutěž opustit.

Zdaleka ne všichni ale s vyřazením defilé v plavkách souhlasí. Při oznámení, že kandidátky se v plavkách nepřestaví, obecenstvo v sále před nedělním finále hlasitě pískalo a bučelo. Organizátoři soutěží ve 46 z 51 amerických států, které finálové části předcházejí, podle agentury AP žádají, aby vedení federální soutěže v důsledku změn odstoupilo.

Miss America 2018 Cara Mundová, která s vyřazením defilé v plavkách nesouhlasí, novinářům sdělila, že ji Gretchen Carlsonová a Regina Hooperová z vedení soutěže vynadaly a snažily se ji umlčet. Nedělního finále se zúčastnila, ale promluvit směla jen z předtočeného záznamu.