Americké firmy zastavují dodávky komponent pro Huawei

Washington - Americká společnost Google se chystá omezit čínské firmě Huawei používání svého operačního systému Android. Uvedla to v noci na dnešek agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj. Opatření souvisí s krokem amerického ministerstva obchodu, které minulý týden zařadilo Huawei na černou listinu. Podle agentury Bloomberg se rozhodly zmrazit dodávky pro Huawei i další velké americké firmy. Sama Huawei ujišťuje, že prodané produkci bude dál globálně zajišťovat podporu.

Majitelé chytrých telefonů Huawei budou mít dál možnost využívat a stahovat aplikace Google, uvádí Reuters. Služby Google Play nebo bezpečnostní zajištění Google Play Protect budou například nadále funkční. Firma Huawei ale ztratí přístup k novým verzím operačního systému Android, budoucí verze mobilů Huawei, které systém Android využívají, ztratí přístup k oblíbeným službám Google Play Store, Gmail, Chrome a YouTube.

Huawei bude naproti tomu mít možnost dál využívat ty verze operačního systému Android, které jsou veřejně dostupné jako takzvaný open source, tedy které si může kdykoli zdarma stáhnout každý zájemce. Telefony se systémem Android dnes používá zhruba 2,5 miliardy lidí.

V samotné Číně bude dopad amerických sankcí minimální, protože většina mobilních aplikací Google je v zemi zakázaná. Jako alternativu mohou uživatelé využít domácí služby Tencent nebo Baidu. V zahraničí, zejména v Evropě, ale může být byznys Huawei poškozen.

Zmrazit dodávky komponent pro čínskou firmu se podle agentury Bloomberg rozhodly i další velké firmy. Je mezi nimi údajně společnost Intel, která Huawei dodává čipy pro počítačové servery, výrobce procesorů a modemů Qualcomm, společnost Xilinx, která vyrábí čipy pro počítačové sítě, nebo firma Broadcom, další klíčový dodavatel společnosti Huawei. Jejich vedení zaměstnancům sdělilo, že až do dalšího rozhodnutí nebudou společnosti Huawei dodávat žádné výrobky.

Zablokování dodávek pro Huawei může zbrzdit rozvoj bezdrátových sítí 5G po celém světě, píše Bloomberg. Může rovněž narušit obchodní aktivity velkých amerických výrobců počítačových čipů, jako je firma Micron Technology. Americké firmy jsou ve stále větší míře závislé na hospodářském růstu Číny a nynější krize může ekonomiku USA poškodit, uvedla agentura.

Firma Huawei dnes oznámila, že bude dál zajišťovat bezpečnostní aktualizace a další služby uživatelům. Budou se týkat globálně všech dříve prodaných a skladových chytrých telefonů a tabletů. "K rozvoji a růstu Androidu po celém světě jsme podstatně přispěli. Huawei bude dál poskytovat bezpečnostní aktualizace a další služby všem chytrým telefonům a tabletům Huawei a Honor, které byly prodány nebo které jsou globálně ve skladech," uvedla firma v prohlášení.

Huawei si vytvořila zásobu dostatku čipů a dalších kriticky důležitých součástek, aby svůj provoz zajistila na nejméně tři měsíce, napsala agentura Bloomberg. Na možné zastavení amerických dodávek se připravuje od poloviny roku 2018, mimo jiné i tím, že vyvíjí vlastní čipy. Poslední události by ale přesto mohly Huawei poškodit.

"Extrémní scénář je takový, že Čína by zůstala několik let pozadu a mohla by (zastavení amerických dodávek) dokonce považovat za akt války. Podobné zhroucení by mělo masivní dopad na globální telekomunikační trh," soudí analytik společnosti Rosenblatt Securities Ryan Koontz.

Americké ministerstvo obchodu minulý týden zařadilo společnost Huawei Technologies a jejích sedm desítek odboček na černou listinu, což firmě výrazně zkomplikuje přístup k součástkám a komponentům nabízeným americkými podniky. Americké tajné služby podezírají Huawei ze spolupráce s čínskou rozvědkou, což ale firma popírá. Podle některých se tak Washington snaží omezit globální expanzi firmy Huawei Technologies.

Už v sobotu ale mluvčí amerického ministerstva obchodu uvedla, že vláda by brzy mohla restrikce dočasně uvolnit, aby zůstala zachována spolehlivost sítí a stávajícího síťového vybavení. Výjimka by trvala 90 dnů, ani v tomto období by ale čínská firma nesměla nakupovat americké součástky za účelem výroby nového zboží.