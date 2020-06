Americká vláda žádá soud, aby zabránil zveřejnění Boltonovy knihy

Washington - Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stupňuje tažení proti knize prezidentova někdejšího poradce Johna Boltona. Ministerstvo spravedlnosti nejnověji požádalo federálního soudce o vydání předběžného rozhodnutí, které by Boltonovi zakázalo knihu zveřejnit, a požaduje, aby se omezení vztahovalo rovněž na nakladatele a knihkupce. Ovšem vzhledem k tomu, že kniha už je vytištěná a část nákladu již obdržely jednotlivé obchody, je šance na úspěch kroku americké vlády mizivá, napsal list The New York Times.

"Zveřejnění rukopisu poškodí národní bezpečnost Spojených států," zopakovalo ministerstvo spravedlnosti v žádosti o zastavení publikace knihy argument, který Bílý dům používá již několik měsíců. Kvůli němu se vydání knihy zpozdilo, jelikož Bolton musel z rukopisu vyřadit pasáže, jež podle vlády obsahovaly tajné informace.

Ministerstvo žádostí zesílilo své snahy den poté, co na Boltona podalo žalobu za to, že údajně řádně nedokončil kontrolní proces týkající se knihy, k němuž se zavázal, když přijímal svou bezpečnostní prověrku. V dřívější žalobě úřad žádal, aby soud Boltonovi zabavil veškeré příjmy, jež mu z knihy plynou. Nyní ale ministerstvo chce, aby soud nařídil dočasné zmrazení celého publikačního procesu, dokud kauza nedospěje k řádnému verdiktu.

Podle odborníků oslovených The New York Times však ministerská žádost zřejmě neuspěje jak z praktických, tak z právních důvodů. Kniha již v mnoha exemplářích dorazila do knihkupectví a úryvky z ní se objevily v médiích. Nejvyšší soud přitom v několika mnoha předchozích kauzách rozhodl, že snahy vlády zabránit uveřejnění literárních děl jen zřídka neodporují prvnímu dodatku americké ústavy, který garantuje svobodu slova a vyjadřování.

"Dnešní (středeční) žádost vlády je zbytečnou, politicky motivovanou přehlídkou marnosti," napsal nakladatelský dům Simon & Schuster, který Boltonovu knihu vydává. V USA a po celém světě jsou podle něj již v distribučním oběhu stovky tisíc výtisků a případný soudní zákaz by již ničeho nedosáhl.

Podle The New York Times ale skutečně hrozí, že soudy Boltona potrestají po vydání knihy tím, že mu zabaví honorář, který se podle amerických médií pohybuje kolem dvou milionů dolarů (asi 47,3 milionu korun). Bolton totiž neobdržel oficiální potvrzení o tom, že úspěšně završil kontrolní proces rukopisu s činiteli Bílého domu, kteří dohlížejí na to, aby kniha neobsahovala utajované informace. Bolton tvrdí, že dostal zelenou pro vydání díla ústně po několikaměsíčních úpravách nevyhovujících pasáží. Jeho právník se přitom domnívá, že Bílý dům zneužívá argumentů o národní bezpečnosti kvůli tomu, aby zabránil zveřejnění nepříjemných informací o Donaldu Trumpovi.

Podle dosud zveřejněných úryvků Bolton v knize například tvrdí, že Trump žádal čínského prezidenta Si Ťin-chinga o pomoc se svým znovuzvolením v nadcházejících volbách. Kvůli podobnému jednání s ukrajinským protějškem přitom Trump čelil na přelomu roku ústavní žalobě, osvobodil ho však republikány ovládaný Senát. Podle exporadce při jednání s čínským státníkem nešlo ze strany šéfa Bílého domu o izolovaný incident, ale o součást "vzorce zásadně nepřijatelného chování, které podkopává samotnou legitimitu prezidentského úřadu".

"Je to lhář," řekl v reakci Trump deníku The Wall Street Journal. "Každý v Bílém domě Johna Boltona nenáviděl," dodal prezident.