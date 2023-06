Americká vláda schválila možný prodej stíhaček F-35 české armádě

Washington - Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej letounů F-35 české armádě za odhadovanou cenu 5,62 miliardy dolarů (asi 122,6 miliard korun). Podle agentury Reuters to dnes oznámil Pentagon. České ministerstvo obrany s USA jedná o pořízení 24 těchto stíhaček páté generace. Česká vláda dostane konkrétní návrh dohody na stůl do 1. října a následně rozhodne o jejím schválení, či neschválení, uvedlo dnes české ministerstvo obrany v tiskové zprávě poskytnuté ČTK.

"Navrhovaný prodej zlepší obranné schopnosti České republiky a podpoří operace NATO tím, že bude alianci chránit před moderními hrozbami a podpoří stálou přítomnost v regionu," píše se v prohlášení americké agentury pro obrannou spolupráci. Česko podle Pentagonu nebude mít žádné potíže se začleněním letounů do svých ozbrojených sil.

Částka 5,62 miliardy dolarů za letouny F-35 je maximální možnou pro případný desetiletý kontrakt. Částka je pro schválenou smlouvu nepřekročitelná, proto v ní standardně bývá zahrnuta i dostatečná rezerva. Na dotaz ČTK to dnes večer sdělil mluvčí vlády Václav Smolka.

"Částka uvedená v tomto dokumentu tedy nepředstavuje cenu případného kontraktu mezi ČR a USA, jehož návrh očekáváme v létě. Jakmile nabídka v létě dorazí, bude do 1. října předložena vládě ČR, která následně rozhodne o realizaci nebo nerealizaci této akvizice," poznamenal mluvčí. České ministerstvo obrany s USA jedná o pořízení 24 těchto stíhaček páté

Do ceny těchto typů kontraktů, které americká vláda předkládá Kongresu, bývá podle české strany standardně zahrnuta i dostatečná rezerva. "Jejím smyslem je, aby vláda USA nemusela znovu žádat o schválení Kongres, pokud by ČR v budoucnu případně požadovala další vybavení či služby, mohlo by jít např. o doplnění munice," vysvětillo české ministerstvo.

„Od začátku jsme s tím počítali a na průběhu jednání o pořízení víceúčelových nadzvukových letounů F-35 to nic nemění, jedeme podle plánu,“ uvedla vrchní ředitelka ekonomické sekce Ministerstva obrany Blanka Cupáková, která zároveň od začátku vede vyjednávací tým.