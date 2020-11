Americká společnost je rozdělená, shodují se čeští krajané

Praha/New York - Do amerických prezidentských voleb zbývají dva dny. Republikánský prezident Donald Trump za svým demokratickým rivalem Joem Bidenem v celonárodních průzkumech zaostává, avšak v řadě klíčových států, kde hlasování zřejmě rozhodne o výsledku voleb, se očekává těsný souboj. Svůj pohled na dění kolem voleb poskytli ČTK čeští krajané v USA. Ačkoliv se jejich pohledy v některých otázkách rozchází, shodují se, že letošní kampaň poznamenala pandemie a americká společnost je rozdělená na dva těžko smiřitelné tábory.

Viceprezidentka newyorské pobočky Společnosti pro vědy a umění (SVU) Zuzana Halseyová označila čtyři roky Trumpovy vlády za "deprimující". "Pozorovat jeho psychopatické chování a jednání, které bohužel nikdo z lidi okolo něj nekorigoval, je bolestné. Zároveň je smutné a frustrující pozorovat úpadek kritického myšlení mezi jeho voliči a nemožnost diskuse a kompromisu mezi námi," řekla ČTK. "Trumpovo řádění poškodilo americkou společnost i ekonomiku a mezinárodní vztahy. ... Bezpochyby prohloubilo krizi a smetlo sen o americké jedinečnosti," dodala.

Předvolební kampaň podle ní poznamenala záplava dezinformací, konspirační teorie a "agresivita Trumpových voličů". "V minulosti jsem nikdy neviděla ve své čtvrti v Brooklynu pickupy projíždějící s vlající vlajkou kandidáta (Trumpa!). Také se pohybují kolem volebních středisek. Vnímám to jako zastrašování, spíše než jako výraz nadšení," uvedla svou zkušenost. Poznamenala, že "pandemie asi pomohla demokratům".

Honorární konzul ČR v Louisianě Martin Pospíšil naopak Trumpovu administrativu hodnotí vesměs pozitivně s tím, že prezident pro něj splnil předvolební sliby zejména v ekonomických otázkách. "Po dvaceti letech svého života v USA vím, jak tvrdě zde lidé pracují. Zároveň sleduji a pociťuji, jak je v posledních letech těžší udržet náš životní styl. To je také to, proč Trump před čtyřmi lety vyhrál," uvedl.

Trumpovy "výstřední výroky" se prý naučil brát s rezervou, jelikož si jeho práce váží. "Pandemie pochopitelně ovlivnila kampaň do velké míry a stala se bezesporu velkým politickým tématem, a samozřejmě tím také jedním z hlavních předvolebních nástrojů demokratů. Podle mého názoru je ale nefér hodnotit čtyři roky vlády Trumpa jen podle letošního roku, který byl především o pandemii než o čemkoliv jiném," poznamenal. Dodal, že "se nesmí zapomenout na loňský vynikající růst ekonomiky a na nejnižší nezaměstnanost, které bylo dosaženo za posledních 50 let". Trumpova vláda podle Pospíšila reagovala na pandemii včas a adekvátně.

Atmosféru ve společnosti Pospíšil popsal jako napjatou. Má dojem, že se lidé zdráhají otevřeně vyjadřovat své politické názory či nesouhlas z obav, že je to může negativně ovlivnit. "Stejně tak je smutné, že vlajka Spojených států, symbol který nás má všechny spojovat jako jednotný národ, pro některé znamená znak podpory Trumpa a tudíž postoje na té 'špatné straně'," uvedl a vyjádřil naději, že všichni budou schopni akceptovat výsledek voleb a budou se k sobě chovat "vstřícně a s respektem".

V případě znovuzvolení Trumpa se podle Pospíšila dá očekávat stejný přístup v zahraniční politice, jako v posledních čtyřech letech. V této souvislosti zmínil "tvrdý přístup k Číně" či "ochranu americké ekonomiky". Obavy naopak vyjádřil z vítězství demokrata Bidena a jeho kandidátky na viceprezidentku Kamaly Harrisové. "Biden a Harrisová zastupují platformu, která je často označována za ultra liberální. V jistých oblastech je to až směr blížící se k socialistickému přístupu a rostoucímu vlivu státu na rozhodování o našem životě," domnívá se Pospíšil.

Karen von Kunesová, která vyučuje českou literaturu a češtinu na Yaleově univerzitě, uvedla, že Biden plánuje zavést velké systémové změny, zvednout daně milionářům a využít výtěžek z nich na podporu vzdělání, zaměstnanosti či zdravotní péče. Von Kunesová doplnila, že mnoho lidí vnímá Bidenovy návrhy reforem jako příliš liberální nebo levicové. "Faktem je, že USA zůstávají pozadu za některými rozvinutými zeměmi, pokud jde o lékařské služby pro každého, možnosti vzdělávání a rasové konflikty," uvedla.

Trumpovu vláda von Kunesová označila za zklamání. Svým sloganem Vraťme Americe její velikost Trump vzbudil velké naděje, avšak v mnoha směrech "svým slovům nedostál". Zemi nyní vnímá jako rozdělenou. "Prezident Trump sdělil světu, že není odpovědností Ameriky chránit Evropu a další země. Jeho poselstvím bylo, že musí vzít národní bezpečnost do svých rukou. Jeho další počínání, jako například odstoupení od pařížské klimatické dohody, uvalení obchodních cel na evropský dovoz oceli a hliníku, jeho negativní komentáře vůči EU a NATO, jeho pokus spřátelit se se Severní Koreou... Nebyly vnímány pozitivně na globálním politické scéně," řekla.

I podle ní se pandemie na kampani podepsala. Mnoha Američanům neuniklo Trumpovo prvotní zlehčování pandemie a nejsou si jisti, zda je schopen vést zemi v krizi. "Trump sám si je hluboce vědom negativních aspektů svého postoje k pandemii, které ovlivnily jeho šance na znovuzvolení. Zaujal defenzivní postoj, odmítal doporučení na ochranu veřejného zdraví, jako například nošení roušek, dodržování rozestupů či vyhýbání se davům, které zavedl přední imunolog doktor Anthony Fauci a jeho tým. Označením Fauciho a zdravotních expertů za idioty, ještě snížil svou důvěryhodnost a hodnotový systém v očích mnoha Američanů, podle nichž upřednostňuje ekonomiku před lidskými životy" uvedla. Pokud volby vyhraje Biden, může to podle ní být důsledkem stresující pandemie spíše než upřímné důvěry Američanů v jeho politické schopnosti.

Ronald Prokeš, český herec působící v New Yorku, za jediný pozitivní aspekt Trumpova úřadování označil "odhalení temné stránky americké společnosti, která tam vždy byla". "Z mého hlediska, jakožto cizince a nyní žadatele o vízum, byly čtyři roky pod Trumpem katastrofa. Znemožnil statisícům žadatelů o vízum a azyl jakoukoliv spolehlivou cestu do USA, natož pak trvalý pobyt. Tento systém byl už i před Trumpem daleko od ideálu, ale osobně vím, že se všechno kvůli němu opozdilo a zkomplikovalo," uvedl. "Kolektivní aklimatizování se na jeho (Trumpovo) lhaní o realitě a jeho extravagantní i amorální výstupy posunuly americkou politiku čím dál tím víc napravo. Zachází to i tak daleko, že neofašistické skupiny vidí Trumpa jako svého vůdce a on se od nich nehodlá distancovat," uvedl.

Pandemie kampaň ovlivnila. "Myslím, že pandemie bohužel a na úkor zdraví a životů statisíců lidí ukázala, že Trumpovi nezáleží na dostupném zdravotnictví pro každého, ale jen na tom, aby bohatí ještě více zbohatli," domnívá se.

Bidena Prokeš označil za "morálnější volbu". "Zároveň je ale velmi centristický. Tím pádem to není dostatečně uspokojivá volba pro zemi, která se prezentuje jako nejdemokratičtější lídr svobodného světa a zakládá si na svobodě. A není to moc svobodná volba, když americký systém musí pokaždé všechno přežvýkat a rozmělňovat na červený nebo modrý tým. Ani jedna z těchto voleb nereprezentuje rozmanitost názorů, která existuje a musí existovat v americké společnosti," uzavřel.