Americká snowboardistka Kimová obhájila v U-rampě olympijské zlato

Čang-ťia-kchou (Čína) - Americká snowboardistka Chloe Kimová obhájila v Pekingu olympijské zlato v U-rampě. Jednadvacetiletá favoritka rozhodla o vítězství hned v první ze tří finálových jízd.

Kimová od triumfu na minulých hrách v Pchjongčchangu 2018 vyhrála každou soutěž, do které nastoupila. Dvojnásobná mistryně při cestě za druhým olympijským zlatem demonstrovala svou převahu hned v první finálové jízdě, v níž předvedla mimo jiné skoky s rotací 1080 stupňů frontside i backside a dostala od rozhodčích rovných 94 bodů. "Byla jsem na sebe strašně pyšná. Když jsem to dokázala ustát hned na první pokus, přemohly mě emoce," uvedla Kimová.

V dalších dvou jízdách zkoušela své hodnocení vylepšit ještě náročnější rotací 1260, ale při obou pokusech skončila na zemi. Nakonec ji to mrzet nemuselo, až na bolavou část těla. "Au, můj zadek," napsala později ve stories na svém instagramu.

Hvězdné Kaliforňance, jejíž rodiče pocházejí z Koreje, se dokázala nejvíce přiblížit Queralt Castelletová. Dvaatřicetiletá Španělka dostala v druhé jízdě 90,25 bodu a při své páté účasti pod pěti kruhy vybojovala stříbro. Bronz brala Japonka Sena Tomitaová (88,25).

Kimová bezpečně obhájila olympijské zlato i přesto, že se jí na 200 metrů dlouhé a 22 metrů široké rampě v Čang-ťia-kchou příliš nedařilo v tréninku. "Ale nijak mě to neznervózňovalo. Už jsem byla v podobné situaci mnohokrát. Vždyť závodím profesionálně od třinácti, to už je skoro deset let. Prostě si připomenu, že je to jedna jízda a mám ještě další pokusy, což mě uklidní," řekla snowboardistka, jež měla výkonnost na olympijskou účast už v době her v 2014, ale v Soči ještě jako třináctiletá startovat nemohla.

Česká snowboardistka Šárka Pančochová ve dvanáctičlenném finále chyběla, v kvalifikaci byla osmnáctá. Příští týden ji čeká ještě Big Air.

Výsledky:

Ženy - U-rampa: 1. Kimová (USA) 94,00, 2. Castelletová (Šp.) 90,25, 3. S. Tomitaová (Jap.) 88,25, 4. Cchaj Süe-tchung (Čína) 81,25, 5. R. Tomitaová (Jap.) 80,50, 6. Hoskingová (Kan.) 79,25, 7. Wickiová (Švýc.) 76,25, 8. Liou Ťia-jü (Čína) 73,50, 9. Onová (Jap.) 71,50, 10. Dhondtová (Kan.) 66,75, ...v kvalifikaci 18. Pančochová (ČR).