Americká skupina My Chemical Romance dnes vystoupí v pražské O2 areně

Praha - Americká skupina My Chemical Romance, která patří k nejúspěšnějším hudebním formacím nového tisíciletí, dnes vystoupí v pražské O2 areně. Do největší pražské koncertní haly se koncert přesunul z původně plánovaného stadionu Sinobo v Edenu. Jako zvláštní host se představí rocková skupina Eclipse, jedna z nejpopulárnějších švédských kapel současnosti. Českým předskokanem bude Manon Meurt, mladé kvarteto z Rakovníka. Vstup bude návštěvníkům koncertu umožněn od 17:30.

Skupina My Chemical Romance, která výrazným způsobem ovlivnila směřování rockové hudby a ovlivnila celou generaci posluchačů, vznikla v roce 2001 v Newarku v New Jersey. Do roku 2013 stihla vydat čtyři studiová alba. Hned druhé nazvané Three Cheers For Sweet Revenge zaznamenalo světový ohlas, prodalo se ho přes milion kopií. V roce 2006 kapela přišla s koncepční deskou The Black Parade, která je považována za jednu z nejdůležitějších rockových desek první dekády tohoto století. My Chemical Romance na ní definovali nové rysy stylu zvaného emo. Nahrávka je považována za klasiku a příznivci emo-rocku ji dodnes řadí mezi zásadní alba hudební historie.

V roce 2013 kapela oznámila ukončení činnosti. Přes bezpočet spekulací, které se každý rok pravidelně objevovaly, její členové ohlásili návrat až 31. října 2019. Chemical Romace odehráli klubový koncert v Los Angeles a následně se zúčastnili několika velkých letních festivalů.

My Chemical Romance poprvé v České republice vystoupili v roce 2007 se Sportovní hale na pražském Výstavišti. Koncert se měl původně konat ve Veletržním paláci, podle zástupců pořádající agentury však kapacita nestačila velkému zájmu o lístky. Skupina byla údajně tak nadšená zájmem o své vystoupení, že z vlastního honoráře vyčlenila zhruba 210.000 korun na pořízení dalších světel. O čtyři roky později se skupina zúčastnila festivalu Rock for People v Hradci Králové.

Tento měsíc se v Praze představí i další světové hudební hvězdy. V Letňanech zahrají 18. června Guns N’Roses a 22. června Metallica. Sinobo Stadium v Edenu přivítá 20. června Iron Maiden. V O2 areně zahrají 14. června Whitesnake s Europe a 25. června Alicia Keys. Festival Metronome Prague na Výstavišti 23. června mimo jiné nabídne Nicka Cavea a jeho skupinu The Bad Seeds.