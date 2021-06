Americká první dáma Jill Bidenová se objeví na titulní straně časopisu Vogue

Washington - Americká první dáma Jill Bidenová se objeví na titulní straně srpnového vydání slavného módního časopisu Vogue. Manželky amerických prezidentů se v předchozích letech vyskytovaly v časopise Vogue pravidelně, tato tradice byla porušena až za kontroverzního prezidentství republikána Donalda Trumpa. Podle CNN ale není jasné, zda se bývalá modelka a Trumpova manželka Melania v módním časopise neobjevila z vlastní vůle, nebo z rozhodnutí šefredaktorky Vogue Anny Wintourové.

Bidenová má na fotce titulní strany časopisu Vogue modré květované šaty od návrháře Oscara de la Renty a na jednom z balkónů Bílého domu ji vyfotila fotografka Annie Leibovitzová.

První dáma v rozhovoru pro časopis uvedla, že je zaplavena různými projekty, kterým se chce věnovat, přičemž žádného z nich se nechce vzdát. "Mám chuť si přidávat (do programu) další věci, ale vím, že to není možné, protože je potřeba zůstat soustředěný, chcete dělat věci dobře. A je toho tolik, co dělat," řekla Bidenová, jež se rozhodla věnovat v roli první dámy především vzdělávání, protože je vysokoškolskou učitelkou.

Bidenová rovněž prohlásila, že nástup jejího muže do Bílého domu podle ní změnil náladu v USA. "Během kampaně jsem z lidí cítila tolik úzkosti - báli se. Když jezdím po zemi nyní, připadá mi, že se lidé mohou znovu nadechnout," řekla. "Myslím, že je to částečně důvod, proč byl Joe zvolen. Lidé chtěli příchod někoho, kdo by dokázal tuto zemi vyléčit, nejen po pandemii," dodala s tím, že nově pozorovanou změnu podle ní přinesl Biden díky svému vystupování. "Je prostě klidnější prezident. Snižuje napětí," poznamenala.

Časopisu Vogue poskytl rozhovor rovněž Biden, který si v něm mimo jiné stěžoval na to, že kvůli novým povinnostem nemůže se svou manželkou trávit tolik času jako dříve. Bidenovi nedávno oslavili 44. výročí svatby, podle prezidenta se však neustále snaží vyvažovat osobní a pracovní život. "Musíme přijít na to - a myslím to upřímně - jak bychom mohli být schopni ukrást si nějaký čas jen na sebe. Myslím, že o to jde," řekl prezident.

První dámy se ve Vogue v minulosti objevovaly pravidelně, například Michelle Obamová byla za osm let prezidentství svého manžela Baracka na titulní stránce tohoto časopisu třikrát. Naopak Melania Trumpová se v časopisu neobjevila. O důvodech se veřejně nemluvilo, šéfredaktorka Witnourová ale například Trumpa kritizovala za "nečestnost" a "šokující nedostatek empatie". V roce 2019 se pak v rozhovoru vyhnula přímé otázce na Melanii Trumpovou a namísto toho prohlásila, že Obamová byla "nejlepší ambasadorkou, jakou kdy tato země mohla v mnoha ohledech mít".

Srpnové vydání bude pro Bidenovou prvním, v němž bude na titulní stránce. V tomto časopise se však objevila se svou rodinou také loni v březnu. V listopadu 2008 byla také v článku, který Vogue připravil o ženách v rodině tehdy nastupujícího viceprezidenta Bidena.