Americká média: Ukrajina mohla zničit křižník Moskva díky informacím z USA

Washington - Ukrajině pomohly v potopení ruského křižníku Moskva v dubnu v Černém moři informace z amerických rozvědek, uvedlo několik amerických médií. Pentagon ale v reakci na tyto zprávy zdůraznil, že USA neposkytly Ukrajině konkrétní informace, které by mohla použít k zacílení křižníku, a zdůraznil, že Spojené státy se nijak nepodílely na ukrajinském rozhodnutí provést na plavidlo útok.

O tom, že Ukrajina dostala informace o poloze lodi od amerických zpravodajských služeb, napsaly například list The New York Times, web stanice CNN nebo list The Washington Post. Podle nejmenovaných amerických činitelů se Ukrajina Washingtonu dotázala na loď, která se plavila jižně od ukrajinského přístavního města Oděsa. USA ji údajně informovaly, že jde o křižník Moskva, a pomohly s jeho lokalizací. Ukrajinské síly poté plavidlo zasáhly dvěma střelami. O tom, že Ukrajina na loď po potvrzení její polohy zaútočí, američtí činitelé, na něž se média odvolávají, údajně neměli tušení.

Americké ministerstvo obrany pak přímo popřelo, že by Spojené státy Ukrajině daly "konkrétní informace k zacílení". "Neposkytli jsme Ukrajině konkrétní informace k zacílení (křižníku) Moskva," řekl podle webu stanice CNN mluvčí Pentagonu John Kirby. "Nepodíleli jsme se na rozhodnutí Ukrajinců zaútočit na toto plavidlo ani na operaci, kterou provedli. Neměli jsme předchozí informaci, že Ukrajina má v úmyslu učinit z plavidla cíl útoku," zdůraznil Kirby.

Raketový křižník s asi 500člennou posádkou býval vlajkovou lodí ruské Černomořské flotily a jeho zničení je pro ruskou stranu značnou ztrátou i symbolickou ranou. Podle ruských úřadů se plavidlo potopilo na rozbouřeném moři zatímco bylo taženo do přístavu poté, co ho poškodil výbuch munice a požár. Američtí představitelé se ale přiklánějí spíše k ukrajinské verzi, podle které se loď potopila v důsledku zásahu protilodními střelami Neptun.

Deník The New York Times také dříve s odvoláním na nejmenované americké činitele napsal, že Spojené státy poskytly ukrajinské armádě informace od zpravodajců, které jí pomohly zabít některé z ruských generálů, kteří padli ve válce na Ukrajině. Toto předávání poznatků je podle listu ukázkou širší snahy vlády prezidenta USA Joea Bidena poskytovat Ukrajině hlášení o dění na bojišti "v reálném čase". Podle deníku Spojené státy sledují polohu mobilního velitelství ruské armády, které se často přesouvá.