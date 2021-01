Americká média: Hlavním viníkem násilností v Kapitolu je Trump

Washington - Hlavním viníkem násilností v Kapitolu je prezident Donald Trump, jeho štvavá rétorika a neschopnost přijmout výsledky loňských voleb, v nichž zvítězil jeho demokratický rival Joe Biden. V dnešních komentářích to píší americká média. Některá z nich, včetně deníků The New York Times a Washington Post, uvedla, že prezident musí nést odpovědnost za důsledky svých činů a že by měl okamžitě opustit úřad.

"Ty útoky rozpoutal pan Trump. Měsíce protestoval proti listopadovému verdiktu voličů. Svolal své příznivce do Washingtonu a vyzval je, aby pochodovali ke Kapitolu. Řekl jim, že volby někdo ukradl. Řekl jim, aby bojovali. Řekl jim, že se k nim možná připojí a ještě dlouhé hodiny poté, co násilím pronikli do budovy, odmítal jejich činy odsoudit a neudělal nic na obranu ústavy, již se přísahou zavázal chránit," napsal deník The New York Times, podle něhož by něco takového prezidentovi a jeho republikánským spojencům nemělo projít.

"Prezident by měl nést odpovědnost, ať už skrze proceduru impeachmentu či trestní stíhání - a totéž platí pro jeho příznivce, kteří násilnosti páchali," dodal list v redakčním komentáři.

"Odmítnutí prezidenta Trumpa uznat volební porážku a jeho nekončící podněcování příznivců vedlo k něčemu zcela nemyslitelnému," popsal útok na budovu Kongresu list The Washington Post. "Zodpovědnost za tento akt vzpoury leží výhradně na prezidentovi, který ukázal, že jeho další setrvání v úřadu je ohrožením americké demokracie. Měl by být sesazen," dodala redakce v komentáři.

Stanice CNN popsala středeční události jako "jeden z nejděsivějších dnů americké historie" a uvedla, že USA čeká 13 dní nebezpečí předtím, než "nepříčetný" vrchní velitel skončí v úřadu.

Jako spoluviníka obléhání Kapitolu označila současného šéfa Bílého domu i agentura AP, podle které dav vyprovokovaly "destruktivní síly, které prezident Trump léta rozdmýchává a které vyvrcholily narušením demokratického procesu, který měl ukončit jeho neústavní pokus zůstat u moci". "Násilnosti... se zrodily kvůli muži, který přísahal chránit právě ty demokratické tradice, které se výtržníci pokusili jeho jménem narušit," napsala AP.